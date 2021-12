Final Fantasy Vii Remake Intergrade Apparaît Enregistré Sur Steam

Square Enix a annoncé le lancement de Final Fantasy VII Remake Intergrade pour PC par surprise aux Game Awards 2021. Le titre est désormais disponible via Epic Games Store, sans pour le moment être publié sur Steam. Cependant, l’utilisateur de Twitter, AtelierTool, a fouillé dans les fichiers du jeu et découvert des références à la plate-forme de Valve, suggérant une possible version ultérieure dans le futur. De plus, il est également répertorié en tant que produit enregistré sur Steam. Cependant, les Japonais n’ont pas communiqué leurs plans pour le moment.

« Je peux confirmer que le lancement de Final Fantasy VII Remake sur Steam est prévu après l’expiration du contrat exclusif avec Epic Games », a déclaré l’utilisateur sur le réseau social susmentionné. L’information a également publié le numéro AppID (1462040), comme on peut le voir sur SteamDB. Cette application a été créée en octobre 2020, « six mois après le lancement sur PS4 ».

Si vous avez le jeu sur PS Plus, vous pouvez passer gratuitement à la version PS5

L’une des surprises de ces derniers jours a été le fait que tous les abonnés PS Plus qui ont utilisé Final Fantasy VII Remake pour PS4 pourront mettre à jour le titre gratuitement vers Final Fantasy VII Remake Intergrade, la version optimisée pour PlayStation 5. De plus, pour un temps limité, le DLC Intermission avec Yuffie peut être acheté avec une remise de 25 %. Cette extension raconte une histoire parallèle et inédite à Midgar, dans laquelle la petite voleuse vivra sa propre histoire.

Final Fantasy VII Remake est sorti sur PS4, PS5 et PC. La version réinventée du septième volet continuera à développer ses intrigues dans les prochains versements. Pour le moment, Square Enix travaille sur la deuxième partie, bien qu’à ce jour, elle n’ait pas encore été officiellement diffusée. Il n’y a pas non plus de fenêtre de lancement connue, bien que la société ait déclaré que cela ne prendrait pas autant de temps que le premier jeu.

Origine | AtelierTool, SteamDB