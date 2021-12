Dragon Ball Fighterz Ajoutera Android 21 (lab Coat) "tôt"

L’avenir immédiat de Dragon Ball FighterZ passe par un nouveau personnage jouable. Des nouvelles de la saga étaient attendues au Jump Festa 2022 et c’est arrivé. En plus de la bande-annonce du nouveau film tant attendu, Dragon Ball Super: Super Hero, le jeu Arc System Works a confirmé l’ajout d’Android 21 Lab Coat, qui sera bientôt disponible. L’annonce a été accompagnée d’un très bref teaser, que vous pouvez voir dans cette même actualité.

« Si tu te mets sur mon chemin, je te ferai souffrir. Témoin du résultat de mon enquête », raconte le personnage dans le tweet posté par Bandai Namco. « Android 21 (sarrau de laboratoire) se joint au combat ! Il arrivera bientôt ». Une date plus précise n’a pas été précisée, nous devrons donc attendre que les Japonais fournissent plus de détails. Aucune information n’a été fournie sur les capacités et les pouvoirs du personnage non plus.

Android 21 (Lab Coat) est un nouveau personnage, bien que les joueurs aient pu combattre Majin Android 21 dans Dragon Ball FighterZ. Le titre de combat à succès n’a plus ajouté de guerriers à sa liste depuis le lancement de Gogeta SS4.

Dragon Ball dévoilera son actualité dans un nouvel événement en streaming

Dragon Ball Games Battle Hour est de retour dans son édition 2022. C’est un grand événement de streaming dans lequel Bandai Namco a collaboré avec Toei Animation et Shueisha pour apporter toutes les nouvelles sur la saga Akira Toriyama. Tous les titres actuellement sur le marché seront des protagonistes avec des événements, des championnats et bien plus encore. En outre, ils promettent plus de nouvelles sur le film. Il se déroulera du 19 au 20 février. Vous pouvez lire toutes les informations dans ce lien.

Dragon Ball FighterZ est disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

