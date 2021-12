Si vous avez GTA: The Trilogy sur PC, vous pouvez obtenir GTA 5 ou un autre jeu gratuitement

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition a été publié au milieu des critiques. Aux bugs et aux erreurs s’ajoutent des problèmes de performances et certaines décisions artistiques que les fans n’ont pas appréciées. Dans cette situation, Rockstar Games s’est excusé et a promis de travailler sur le polissage du produit, tout en essayant également de dédommager les utilisateurs, bien qu’ils se soient concentrés sur le PC. Désormais, ceux qui ont acheté le pack sur cette plateforme ont la possibilité de réclamer un titre gratuit, parmi lesquels GTA V.

La promotion est disponible jusqu’au 5 octobre et vous permet de choisir entre ces produits PC, tous dans le lanceur Rockstar Games, le seul espace dans lequel GTA : The Trilogy : Grand Theft Auto 5 : Premium Edition a été commercialisé, Grand Theft Auto 4: Complete Edition, Max Payne 3, LA Noire et Bully: Scholarship Edition. Il est également possible d’obtenir des récompenses pour GTA Online et Red Dead Online.

Vous pouvez le demander ici.

GTA La trilogie : L’édition définitive.

L’un des moins bien notés sur Metacritic

GTA III, GTA: San Andreas et GTA: Vice City sont peut-être trois jeux vidéo extraordinaires, ce qu’ils sont, mais cela n’a pas empêché la version remaniée de succomber aux critiques. La pire adaptation est la Nintendo Switch, qui est pleinement entrée comme l’un des jeux les moins bien notés de Metacritic. Le travail de Rockstar Games (porté par Grove Street Games) s’est glissé dans la liste avec d’autres déceptions telles que Balan Wonderworld ou eFootball 2022.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition peut être acheté sur PC (via le lanceur Rockstar Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. En compatible, les créateurs également de Red Dead Redemption 2 ont offert le versions classiques GTA.

