Ce sont les 10 pires jeux selon Metacritic

Avec un dribble précis, eFootball 2022 a négligé la qualité de la saga Pro Evolution Soccer et est devenu l’une des plus grandes déceptions de l’année. C’est du moins ce qu’indique la critique internationale, qui a fait chuter le free-to-play de Konami au bas de l’objectif de Metacritic. Il n’est pas le seul à tomber dans le hors-jeu, car entre les sauts, le dernier du créateur de Sonic est tombé de la falaise. Balan Wonderworld a valu à Yuji Naka, également père de Nights, son départ de Square Enix.

Grand Theft Auto The Trilogy : The Definitive Edition promettait d’être heureux. La compilation de GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas est venue célébrer le vingtième anniversaire du troisième opus, mais Rockstar Games a sorti un produit accompagné de nombreux bugs, qui ont terni l’expérience de jeu au point qu’ils ont a dû s’excuser. La version Nintendo Switch a été le pire arrêt, c’est pourquoi elle a eu le privilège douteux de faire partie de cette liste Metacritic sélectionnée.

Ces trois jeux sont rejoints par d’autres titres qui n’ont pas tant sonné car ce ne sont pas des noms si connus, à l’exception de Werewolf : The Apocalypse – Earthblood. Quoi qu’il en soit, pour le meilleur ou pour le pire, voici les 10 pires jeux selon Metacritic :

Les pires jeux de 2021 selon Metacritic

eFootball 2022, score : 25/100 (PC) Wonderworld Balance, score : 36/100 (Switch) Loup-garou : L’Apocalypse – Earthblood, score 43/100 (PS4) Chaos Taxi, note : 42/100 (PS4) De Bird and Cage, score : 44/100 (PC) Grand Theft Auto : The Trilogy The Definitive Edition, score : 47/100 (Switch) J’ai vu des nuages ​​noirs, score : 48/100 (PS4) Horreur à Arkham : L’étreinte des mères, score : 48/100 (PC) skin de démon, score : 48/100 (PC) Necromunda Hired Gun, score : 49/100 (PS4)

Origine | métacritique