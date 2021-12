Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin montre son spectaculaire système de combat

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin révèle certains des rôles que nous pouvons adopter au combat. Leur combat, la marque de fabrique de Team Ninja, mélange différents styles en un seul endroit. Que vous souhaitiez aller au corps à corps ou lancer de la magie, vous adopterez le combat qui vous convient le mieux une fois que vous les aurez débloqués. Vous pouvez voir un aperçu dans l’en-tête de cette actualité.

« Investissez votre temps dans les rôles disponibles dans Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin et Jack débloquera bientôt des styles plus avancés avec lesquels jouer », indique le compte Twitter officiel du jeu. « Deviendrez-vous le touche-à-tout en tant que magicien rouge, traverserez-vous les ténèbres comme un samouraï ou sauterez-vous par-dessus les ennemis en tant que dragon ? »

Dans #StrangerOfParadise #Final Fantasy Origin Jack peut basculer entre deux tâches en appuyant simplement sur un bouton. Que votre pouvoir se cache avec le travail de voleur ou que vous frappiez comme un camion en tant que Berserker, il existe de nombreuses combinaisons différentes à mélanger et à assortir pour mieux vous aider à écraser vos ennemis. pic.twitter.com/UB5eLbRMdJ – ÉTRANGER DU PARADIS FINAL FANTASY ORIGIN (@forigin) 20 décembre 2021

Les créateurs de Nioh se lancent dans Final Fantasy

Le mélange entre développeur et franchise est curieux. Team Ninja, les créateurs des deux récents Niohs, entreprendra d’amener Final Fantasy dans un endroit plus proche de Soulslike que ce à quoi nous sommes habitués dans la saga. Malgré cela, ce ne sera pas la première collaboration entre les deux, puisque les Japonais ont déjà travaillé sur Dissidia Final Fantasy NT.

Le titre réinterprétera l’histoire du premier volet d’une manière « choquante » et « émotionnelle », selon son producteur, Jin Fujiwara. « Dans le jeu complet, il y aura encore plus de personnages. Ce sera beaucoup plus large et je pense que l’histoire sera assez compétente », a déclaré Tetsuya Nomura, qui rapporte que la confusion entre les personnages n’est pas représentative de la façon dont la présentation sera dans le jeu.

Le titre devrait être lancé le 18 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Ce dernier le vendra en exclusivité (au moins le premier jour) via l’Epic Games Store. Au-dessus de ce paragraphe, vous pouvez voir sa couverture officielle.

