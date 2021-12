Diablo 4 explique les améliorations qu’il recevra en combat et ses animations

Diablo 4 offre de nouveaux détails sur le combat. De Blizzard, ils révèlent qu’ils ont développé un nouveau système qui leur permet d’animer diverses zones d’impact dans plusieurs cadres, qui à leur tour seront liés aux effets visuels de chaque type d’arme et de son style.

Voici comment les effets du système de combat de Diablo 4 ont été améliorés

« Pour améliorer la sensation de combat, nous avons apporté plusieurs améliorations à la façon dont les dégâts sont appliqués dans notre jeu », commence Blizzard. « Dans les précédents épisodes de Diablo, une zone d’effet ou une capacité de mêlée serait une seule zone de dégâts appliquée à une seule image. Grâce à nos ingénieurs, nous pouvons désormais animer les zones cibles dans plusieurs images, ce qui nous permet d’aligner les zones cibles animées avec l’effet de l’animation qui apparaît ».

Dans l’exemple, que vous pouvez voir ci-dessus, nous voyons comment la hache à deux mains inflige désormais des dégâts à chaque fois que chaque arme est déplacée individuellement, au lieu d’être une zone définie automatiquement. « De plus, nous avons renouvelé la manière dont nous appliquons les effets de coup sur les monstres, afin que l’impact se fasse dans le sens de la magie ou du coup », soulignent-ils. L’équipe révèle qu’elle utilise des « données définies » dans chaque animation pour « trouver le moyen le plus précis de frapper un monstre et où appliquer la direction de l’extérieur physique ».

« En termes simples, si vous frappez un homme-bouc sur le genou, le sang versé viendra du genou. La force de la physique appliquée au genou de l’homme-bouc le fera voler si vous le frappez par le bas ». L’information apparaît dans le cadre des nouvelles régulières que Blizzard partage sur son blog officiel. En fait, l’équipe assure que ce sera la dernière entrée de 2021. Rappelons que Diablo 4 a été retardé sine die.

Source : Blizzard