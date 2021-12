Loop Hero, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store

Epic Games Store célèbre l’arrivée de son nouveau jeu gratuit. L’élu est Loop Hero, qui sera disponible sans frais supplémentaires jusqu’au 21 décembre 2021 à 17h00 (CET). La promotion de Noël du géant américain continue de proposer des expériences sans payer un seul euro.

Une fois que vous avez terminé le rachat, il restera lié à votre profil pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction d’aucun type de contenu.

Héros de la boucle

« La Liche a envoyé le monde entier dans une boucle intemporelle, plongeant ses habitants dans un chaos sans fin. Utilisez un jeu de cartes mystiques en constante expansion pour placer des ennemis, des bâtiments et des terrains dans chaque boucle d’expédition unique à la disposition du brave héros », révèle Devolver Digital dans sa description officielle. « Collectez des objets puissants et équipez chaque classe de héros à chaque bataille. Développez le camp des survivants pour renforcer chaque aventure de la boucle. Débloquez de nouvelles classes, de nouvelles cartes et des gardiens sournois pour vous aider à détruire le cycle éternel du désespoir. »

Voici les étapes à suivre, que vous ayez un compte Epic Games ou non.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

