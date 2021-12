Prendre le métro partout dans Night City ? Un mod Cyberpunk 2077 le rend possible

Cyberpunk 2077 continue de grandir main dans la main avec sa communauté. Parmi les mods les plus populaires aujourd’hui, le Metro System se démarque, qui, comme son nom l’indique, ajoute un système de déplacement dans la ville à travers le réseau existant dans l’infrastructure. De nombreux joueurs se sont demandé pourquoi il n’existe pas officiellement. Si vous y jouez sur PC, vous pouvez désormais vous en servir grâce aux joueurs.

C’est le mod qui ajoute le réseau de métro dans Cyberpunk 2077

KeanuWheeze, pseudo du créateur, a ajouté un réseau de trains entièrement fonctionnels le long des rails que nous pouvons voir dans Night City. Le mod vous permet de voyager entre 19 stations « construites à la main » sans temps de chargement. Le compteur est intégré au jeu comme une fonction de plus, compatible avec la commande et native au sein de l’interface utilisateur.

Voyager est très simple. Rendez-vous dans l’une des stations indiquées sur la carte et interagissez avec les portes. Une courte téléportation vous conduira à l’intérieur de la gare, où vous pourrez facilement marcher jusqu’au quai. De là, vous n’avez plus qu’à attendre l’arrivée du prochain train. Une fois à l’intérieur, la caméra fonctionne comme dans n’importe quel véhicule. Vous pouvez même basculer entre la première et la troisième personne.

Ensuite, nous vous laissons avec sa page dans NexusMods. Vous y verrez les exigences dont vous avez besoin pour pouvoir l’ajouter à vos fichiers Cyberpunk 2077.

N’oubliez pas que Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC ; compatible avec les consoles de nouvelle génération. Au cours du premier trimestre 2022, il recevra sa version dédiée à la compression du matériel de la PS5 et de la Xbox Series X | S. Cette mise à jour sera gratuite pour ceux qui en ont un exemplaire dans la même marque de la plateforme.

Références : Reddit