Tout ce que vous devez savoir sur la première de Matrix Resurrections

Il ne reste que quelques jours pour que The Matrix Resurrecions fasse ses débuts dans les salles. Dans le cas de l’Espagne, il ne sortira pas simultanément sur HBO Max, il faudra donc y aller oui ou oui pour en profiter sur grand écran. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith font partie des stars qui reviennent pour ce quatrième film, qui n’est pas une suite directe à l’usage, mais un produit plus autonome qui n’oublie pas les trois films originaux.

Réalisé par Lana Wachowski, The Matrix Resurrections n’a pas la présence de sa sœur Lilly Wachowski, bien que toutes deux aient créé et géré le reste de la saga. Tout au long de cet article nous vous proposons les clés du long métrage, sa date de sortie, son casting et d’autres détails à prendre en compte. Prêt à prendre la pilule rouge et à voyager dans les cybermondes de Matrix avec Neo, Trinity et compagnie ? Prenez un verre et lisez la suite pour tout savoir.

Les résurrections matricielles.

Date de sortie de Matrix Resurrections

Celui qui est essentiellement Matrix 4 arrivera dans les cinémas du monde entier ce 22 décembre; également sur HBO Max aux États-Unis et en Amérique latine, la nouvelle plate-forme HBO avec plus de contenu premium et des premières simultanées. En France, nous devrons attendre son incorporation au catalogue. C’est la date de sortie définitive d’une production entourée d’une attente au niveau de très peu de productions. Il y a eu plusieurs retards qui ont modifié les plans, mais nous pouvons enfin découvrir ce qui nous attend dans ce travail de Village Roadshow Pictures et Warner Bros.

De plus, il faut dire qu’à partir de ce 3 décembre, nous pourrons voir l’original Matrix également dans les salles. Tous les détails de la rediffusion dans cet article.

Bande-annonce et synopsis de Matrix Resurrections, de quoi s’agit-il ?

« Matrix Resurrections est une continuation de l’histoire établie dans le premier film Matrix (1999). Réunissez Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes du cinéma Neo et Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec une action épique, se déroulant dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qui est nécessaire pour voir la vérité est de libérer votre esprit « , peut-on lire dans la description officielle de Warner Bros. Pictures.

Il convient de noter que la description omet les événements narrés dans Matrix Reloaded et Matrix Revelations, mais comme nous l’avons déjà dit, il ne s’agit pas d’une simple suite du film original.

« 20 ans après le premier film, la franchise qui a contribué à définir la culture pop au tournant du siècle est de retour pour une continuation et une extension du film original. Matrix reste un film qui a changé notre façon de voir le cinéma et la réalité elle-même. Avec son action et ses visuels révolutionnaires, il a aidé à ouvrir la voie à de nombreux autres films. »

Acteurs et équipe derrière The Matrix Resurrections

Selon le scénariste du film, David Mitchell, The Matrix Resurrections ne sera pas un épisode régulier, mais une histoire autonome. « J’ai vu le film à Berlin en septembre. C’est vraiment bien. Je ne peux pas vous dire de quoi il s’agit, mais je peux expliquer ce que ce n’est pas. Ce n’est certainement pas juste une autre suite, mais quelque chose d’autonome qui, néanmoins, contient les trois Matrix qui le précèdent d’une manière extrêmement ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Cela permet également de réaliser quelques choses que nous ne voyons pas dans les films d’action, cela renverse les règles des blockbusters », a-t-il commenté.

Keanu Reeves en est venu à le définir comme « une histoire d’amour ». Lana Wachowsi est la réalisatrice du film, au sein de laquelle on retrouve des acteurs et actrices d’une grande profondeur médiatique ; Faits marquants : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Christina Ricci et Lambert Wilson.

Résurrections matricielles

