Gran Turismo 7 mettra en vedette plus de 60 fabricants officiels ; nouveaux détails

Gran Turismo 7 a partagé de nouveaux détails autour du mode GT. Le nouveau titre Polyphony Digital, qui sortira le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4, disposera à nouveau d’une concession où se retrouveront plus de 60 fabricants authentiques. L’information apparaît dans un livre promotionnel gratuit distribué dans certains magasins physiques au Japon.

Concessionnaire dans Gran Turismo 7

Chez le concessionnaire, vous pouvez acheter plus de 300 véhicules publiés à partir de 2011 ; le reste, par contre, apparaîtra dans les brocanteurs, qui seront mis à jour « tous les jours ». Nous pouvons nous attendre à ce que des modèles plus anciens soient vendus, y compris des châssis japonais historiques des années 1980 et 1990. Nous savons que Gran Turismo 7 comportera « plus de 420 modèles de voitures de la plus haute qualité jamais vue ». Vous n’aurez justement pas de problèmes pour les ranger : le garage aura jusqu’à 1000 places disponibles. Parmi les voitures nouvellement confirmées, nous pouvons voir deux modèles Ferrari : la F8 et la F12.

Concernant GT Auto, l’équipe a souligné qu' »il comprendra le plus grand nombre de pièces disponibles jamais vu dans la série ». Cette promesse est désormais prouvée en chiffres : plus de 130 roues et 600 pièces aérodynamiques seront disponibles. Le tuning s’ajoute aux fonctions habituelles telles que le changement d’huile, le lavage de la voiture, le choix de la peinture et l’éditeur de vinyle.

L’un des éléments qui ressort de l’information concerne ce qu’ils appellent les « défis de mission ». Gran Turismo 7 intégrera « des événements uniques différents de la compétition ordinaire ». Ils parlent de batailles de sprint de 400 mètres, de drifts, de défis à grande vitesse et de « Rallye musical » dans lequel nous « courrons en musique ». Il faut attendre plus de détails pour savoir exactement comment ce dernier fonctionnera.

Source : GT Planète