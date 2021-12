Dragon Ball Games Battle Hour 2022 annoncé : nouveaux événements et bien plus

Dragon Ball Super et son nouveau film annoncé, Super Hero, continuent d’étendre l’histoire de Goku, Vegeta et de leurs amis. L’ajout de nouveaux personnages et intrigues aide à construire un avenir pour les jeux vidéo au-delà de la série classique. Et dans le domaine des jeux vidéo, il y a encore beaucoup de tissu à couper. Bandai Namco, Sueisha et Toei Animation ont annoncé Dragon Ball Games Battle Hour 2022, un événement de streaming qui aura lieu en février et qui se concentrera sur les jeux vidéo de la saga et d’autres produits, dont le nouveau film.

Quand est Dragon Ball Games Battle Hour 2022?

L’événement se tiendra les 19 et 20 février 2022 et sera diffusé en direct à tous, bien que le communiqué de presse indique qu’il y aura « certains pays et régions » qui ne pourront pas en profiter. Ils ont également partagé les plages horaires dans lesquelles le streaming aura lieu en Europe. Ils sont les suivants :

Le 19 février 2022, de 01h00 à 06h00

De 18h00 le 19 février 2022 à 02h00 le 20 février 2022.

Après l’édition 2021, qui s’est tenue en février dernier, Bandai Namco promet que Dragon Ball Games Battle Hour 2022 « viendra chargé d’encore plus d’actualités sur le meilleur de la marque », que ce soit au format « manga, animation, jeux vidéo ». figurines « . De plus, se tiendra le championnat du monde Dragon Ball FighterZ, un tournoi auquel participeront les joueurs les mieux classés d’Europe, du Japon et d’Amérique du Nord.

Dragon Ball Super Card Game proposera un match entre le vainqueur du Championnat du monde 2021 et le vainqueur de la Battle Hour précédente. D’autre part, Dragon Ball Legends recevra un nouveau programme spécial, tandis que Super Dragon Ball Heroes profitera d’un événement spécial qui opposera 6 joueurs du Japon les uns aux autres (deux équipes pour 3 contre 3 duels). Parmi les nouveautés, un quiz à choix multiples basé sur Dragon Ball Z Dokkan Batfle et Legends.

Xenoverse 2, l’un des plus anciens jeux vidéo, ne sera pas sans son heure de gloire. Il y aura « un défilé de mode dans lequel les 16 meilleurs créateurs » du jeu vidéo présenteront leur travail. Les informations ne manqueront pas non plus sur le film Dragon Ball Super : Super Hero ou le nouveau jeu multijoueur asymétrique développé par Dimps, Dragon Ball : The Breakers.

