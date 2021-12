Microsoft utilise des kits de développement dans son championnat Halo Infinite en raison d’une pénurie de Xbox Series X

Imaginez que la pénurie de consoles affecte non seulement les consommateurs, mais aussi l’entreprise même qui les produit. Microsoft a été contraint d’utiliser des kits de développement Xbox Series X pour la série de championnats Halo Infinite, comme le reconnaît l’étude elle-même, 343 Industries. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le responsable de l’esport, Tashi, a rassuré les participants et précisé que ces appareils fonctionnent de la même manière que les consoles.

« Vous jouerez ce week-end sur des consoles de développement Series X », a publié en référence le week-end dernier. « Ils sont fonctionnellement identiques et fonctionneront en mode « retail », c’est donc exactement la même expérience, ils ont juste un aspect différent. Parce que? La pénurie mondiale est réelle.»

La crise des semi-conducteurs ne s’arrête pas

Depuis le lancement des machines de nouvelle génération en 2020, tant Microsoft que Sony ont de sérieuses difficultés à distribuer leurs consoles. La PS5 et la Xbox Series X arrivent dans les magasins par vagues, tandis que la Xbox Series S a eu plus de chance car le stock est plus large. Quoi qu’il en soit, les problèmes liés au manque de semi-conducteurs ne semblent pas être résolus à court ou moyen terme. Les prévisions les plus optimistes indiquent que la production se normalisera au second semestre 2022.

Halo Infinite, quant à lui, est sorti en tant que jeu le mieux noté des titres développés par 343 Industries. Le studio a lancé le multijoueur gratuit sur une base bêta par surprise, tandis que la version finale (tout ce qui peut être un jeu vidéo multijoueur final) est arrivée avec la campagne payante. La nouvelle histoire mettant en vedette le Master Chief est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent accéder à tout le contenu dès le premier jour.

Origine | 343 Secteurs