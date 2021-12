RR Martin (Game of Thrones) sur Elden Ring : "C’était trop excitant pour refuser"

Depuis l’annonce d’Elden Ring, la participation de George RR Martin, l’auteur de la série A Song of Ice and Fire (Game of Thrones), fait débat. Petit à petit, son rôle dans la nouvelle production de FromSoftware a été dévoilé, qui entame ses derniers mois de développement avec le calendrier fixé au mois de février. À travers une nouvelle entrée sur son blog personnel, Martin a partagé son expérience et a admis que bien que les jeux vidéo ne soient pas son truc, l’offre de Hidetaka Miyazaki était irréfutable.

« Il y a quelques années, Hidetaka Miyazaki et son incroyable équipe de concepteurs de jeux vidéo, les créateurs de la série Dark Souls, m’ont contacté depuis le Japon pour les aider à créer le contexte et l’histoire d’un nouveau titre sur lequel ils travaillaient », écrit. « Les jeux vidéo ne sont pas vraiment mon truc », bien qu’il souligne qu’il a apprécié des titres de stratégie tels que Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms et Master of Orion.

Louange à FromSoftware

Et pourquoi avez-vous accepté l’offre de l’étude ? « L’offre était trop excitante pour être refusée. Miyazaki et son équipe chez FromSoftware faisaient quelque chose d’incroyable avec un art merveilleux. Ce qu’ils voulaient de moi, c’était que je construise un peu le monde : un univers profond, sombre et réverbérant qui servirait le jeu qu’ils prévoyaient de créer. » Le créateur affirme qu’il aime « créer des mondes et écrire des histoires imaginaires ».

Martin ajoute qu’il a fait sa part et l’a envoyé à ses « nouveaux amis au Japon », qui ont continué à façonner la production. Et les années passèrent. Les jeux vidéo sont comme les films d’aujourd’hui (plus gros, en fait)… et ils prennent tout autant de temps à faire ». Avec la sortie juste au coin de la rue, l’écrivain est clair: « Je dois dire que ça a l’air incroyable. »

Elden Ring sortira le 25 février sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.

Origine | George RR Martin