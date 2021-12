Star Wars : Andor | « Les scripts sont très bons », anticipe l’une de ses stars

Star Wars : Andor est l’une des nombreuses séries que Lucasfilm développe, même si ce sera l’une des premières à arriver. La préquelle de Rogue One : A Star Wars Story récupère Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, un rebelle combattant le maléfique Empire Galactique. Dans une interview avec Screen Rant, l’acteur Stellan Skarsgård a parlé de divers aspects de la fiction et a loué la qualité des scripts.

« L’écriture est vraiment bonne, c’est le même scénariste qui a écrit Rogue One », a-t-il déclaré. Il a également souligné le fait de travailler avec Diego Luna, qu’il a décrit comme un « vieil ami ». Skarsgård n’a rien révélé sur son personnage, à part qu’il a été amusant de le jouer à cause des « différents visages » qu’il montre au cours de l’aventure.

De bons mots pour le showrunner

Ce n’est pas la première fois que l’interprète fait l’éloge du travail de Tony Gilroy, qui joue le rôle de showrunner dans Star Wars : Andor, mais il est aussi en charge de l’écriture des scripts. À l’époque, Stellan Skarsgård avait déclaré qu’il ne pouvait absolument rien dire : « Comme vous le savez, je serais abattu si je révélais quelque chose. Je n’ai pas réussi à trouver un script approprié. C’est imprimé sur du papier rouge pour que je ne puisse pas faire de copies. »

Star Wars : Andor fait partie des séries prévues pour 2022, bien qu’elle n’ait pas encore de date précise. Après The Book of Boba Fett, qui présentera son premier épisode le 29 décembre, Lucasfilm présentera la deuxième saison de La Remesa Mala. L’année prochaine, nous verrons également le très attendu Star Wars : Kenobi sur Disney +, ainsi que la troisième saison de The Mandalorian, qui est actuellement en plein tournage.

De plus, Ahsoka est le prochain sur le calendrier, tandis que The Acolyte commencera la production dans quelques mois, il y a donc Star Wars pendant un certain temps.

Origine | L’écran diatribe