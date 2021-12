Le nouveau Mass Effect abandonnera le moteur Frostbite et reviendra au moteur Unreal

Les derniers jeux vidéo BioWare ont utilisé Frostbite, le moteur graphique créé par EA DICE. Dragon Age Inquisition a été le premier, mais Mass Effect Andromeda et Anthem ont suivi, des projets qui ont connu de sérieuses difficultés au cours de leur développement. Tout semble indiquer que le studio canadien va abandonner cette technologie pour revenir à Unreal Engine, un moteur qu’ils utilisaient déjà dans la trilogie originale et dans Mass Effect Legendary Edition. C’est ce que suggère une offre d’emploi pour le nouveau Mass Effect que le producteur Brandon Holmes a partagée sur les réseaux sociaux.

« Bioware recrute des programmeurs talentueux ayant une expérience dans Unreal Engine 4 et 5 », explique-t-il sur Twitter. « Venez rejoindre notre équipe et travaillez avec nous sur le prochain titre de Mass Effect. » Le nouveau jeu de la série a été dévoilé aux Game Awards 2020 et n’a plus montré de nouvelles depuis lors. Le teaser mettait en vedette Liara, l’un des protagonistes de la trilogie initiale. Comme il s’agit d’un personnage d’une race très ancienne, on ne sait pas quand il va planter le décor.

L’avenir après plusieurs échecs

Les dernières versions de nouveaux jeux de BioWare ne se sont pas déroulées comme tout le monde l’aurait espéré. Mass Effect Andromeda est arrivé sur le marché avec de nombreux bugs et erreurs, qui ont provoqué des moqueries sur les réseaux sociaux. Face à ces problèmes, Electronic Arts a décidé d’annuler tout le contenu post-lancement et de laisser la saga en jachère. Pendant ce temps, le studio a conçu une nouvelle propriété intellectuelle, Anthem, qui a été conçue comme un jeu de service mais s’est avérée être un désastre, au point que la version 2.0 a fini par être annulée.

Celui qui s’est bien passé était Mass Effect Legendary Edition, le remastering des trois premiers jeux vidéo. Au-delà, dans le futur, se profilent les prochains Dragon Age et Mass Effect, deux projets phares pour ce développeur mythique.

Origine | BioWare