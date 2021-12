The Witcher (Netflix) : la saison 3 s’échauffe ; sera basé sur le temps de la haine

Il y a quelques jours à peine, la deuxième et tant attendue deuxième saison de The Witcher, la série populaire basée sur les aventures de Geralt de Rivia, Ciri et compagnie, est sortie sur Netflix. De nombreux utilisateurs n’ont même pas fini de la regarder, mais la saison 3 commence déjà à nous laisser des détails prometteurs : c’est sa showrunner, Lauren Schmidt Hissrich dans une conversation avec le média TechRadar, qui a confirmé que « le processus créatif a déjà commencé » et qui, une fois les scripts à son actif, veut s’assurer que c’est « la saison parfaite ».

La saison 3 de The Witcher sur Netflix sera basée sur Hate Time, le deuxième roman de The Witcher Saga écrit par Andrzej Sapkowski. Par coïncidence, c’est le livre préféré de Hissrich. Bien sûr, au-delà de susciter l’attente des fans de Geralt, il a également averti que sa date de sortie était encore loin : « cela ne viendra pas de sitôt ».

The Witcher Saison 2 : le sorceleur revient en beauté

Dans Netcost-Security, nous vous avons proposé notre revue de 6 premiers chapitres (la deuxième saison en compte 8 au total). Vous pouvez le lire sur le lien suivant, puis nous vous laissons un fragment de nos conclusions : « malgré les licences déconcertantes, nous sourions aux moments qui sont fidèles à la saga Geralt de Rivia, avec quelques jolis clins d’œil à certaines scènes iconiques . Il y a même un moment où, sachant qu’il ne peut pas avoir une traduction digne à l’écran, ils ont été résolus avec facilité (« Mon cher ami »). Et, surtout, la deuxième saison de The Witcher nous rappelle que nous sommes confrontés à un monde fantasmatique gris : avec des créatures d’un imaginaire terrifiant, la guerre comme épicentre des misères humaines et des héros qui ne sont pas guidés par un pur sens de la justice ».

Le sorceleur est disponible sur Netflix ; vous pouvez maintenant profiter de ses deux premières saisons complètes. Quant au troisième, il n’y a toujours pas de fenêtre de lancement estimée.

Origine | TechRadar