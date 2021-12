Remnant: From the Ashes, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store

Comment pourrait-il en être autrement, dans l’Epic Games Store, ils ont rejoint la célébration de Noël, et deux fois. D’une part, on peut désormais offrir un chèque d’une valeur de 10 euros à dépenser dans la boutique numérique des créateurs de Fortnite, et d’autre part, offrir un jeu quotidien pendant pas moins de deux semaines, ayant déjà pu pour profiter de Shenmue III et Neon Abyss, avec Remnant: From The Ashes maintenant disponible.

Remnant: From The Ashes est un jeu d’action avec des éléments de combat et de coopération exigeants sorti en 2019, qui fut l’une des grandes surprises de cette année-là. « Il y a des jeux triple A sur le marché si conceptuellement faux qu’ils ne s’amélioreraient pas même avec dix fois l’argent investi mais, d’un autre côté, ce n’est pas le problème avec Remnant From the Ashes », avait-on dit à l’époque dans le analyse d’un jeu que, cependant, il péchait d’une histoire maigre dans l’intérêt.

Nous pouvons maintenant l’essayer gratuitement via Epic Games Store. Il suffit d’entrer dans la boutique, de visiter sa page et de l’ajouter à notre bibliothèque. Aussi simple que cela.

Téléchargez Remnant: From The Ashes gratuitement sur Epic Games Store

Comment obtenir votre coupon de 10 euros gratuitement

Pour obtenir un coupon de 10 euros sur l’Epic Games Store, la démarche est tout aussi simple. Pour ce faire, nous devrons ajouter à notre panier un jeu dont le prix minimum est de 14,99 euros, auquel cette remise sera automatiquement appliquée, ce que nous pouvons faire avec autant de jeux que nous le souhaitons. Bien sûr, ces jeux doivent être déjà disponibles, c’est-à-dire que nous ne pourrons pas le faire avec des réservations ou des préachats.