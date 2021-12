Les créateurs de Dark Pictures recherchent du personnel pour un projet multijoueur

Supermassive Games est devenu ces dernières années l’un des studios de référence en matière de terreur, notamment sous une structure d’aventure narrative, grâce d’abord à la surprenante Until Dawn et plus tard, à la saga The Dark Pictures, avec des jeux comme Man of Medan, Little Hope ou la plus récente Maison des Cendres. Cependant, ils visent à créer quelque chose de différent dans leur prochain projet, car dans une série d’offres d’emploi publiées sur leur propre site Web officiel, ils semblent rechercher du personnel pour des postes comme Multiplayer Designer.

Si nous examinons cette offre particulière, Supermassive recherche quelqu’un capable de « créer des combats multijoueurs, une progression et un système pas à pas ». Parmi les compétences essentielles évoquées figurent « l’équilibre, la compensation des décalages et l’économie en ligne », en plus de parler d’éléments purement en ligne tels que les « guildes » ou les « événements ». De plus, ils recherchent quelqu’un qui peut créer « une expérience de joueur satisfaisante et visuellement excitante ».

Quelque chose de pas tout à fait nouveau pour Supermassive

Malgré tout, le multijoueur n’est pas un terrain totalement inconnu pour ce studio britannique, puisqu’ils ont déjà travaillé sur des éléments en ligne en collaborant avec des projets exclusifs Sony comme Killzone ou Little Big Planet. « Nous recherchons une personne très talentueuse, motivée et expérimentée pour travailler sur notre nouveau projet qui sera annoncé », ont-ils déclaré sur le Web. « Vous collaborerez avec les équipes de conception, d’art et d’animation pour créer divers systèmes multijoueurs, du combat au système de progression. »

De la même manière, ils recherchent quelqu’un qui a des vertus telles que « innovant », « flexible », « déterminé et motivé », « obsédé par la qualité » et « préparé pour un défi ».

Source : Jeux Supermassifs