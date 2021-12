Le remake américain de Train to Busan sortira en 2023

On sait depuis longtemps qu’était en production le remake américain de Train to Busan, l’un des films coréens de référence de ces dernières années, et dont le réalisateur a récemment créé la série Rumbo al Infierno sur Netflix. Maintenant, nous avons pu savoir que le titre rumeur, The Last Train to New York, est définitif, ainsi que sa date de sortie, qui sera en 2023.

Derrière les caméras de ce remake se trouvera Timo Tjahjanto, un réalisateur indonésien, qui a à son actif des films comme La Noche Viene por Nosotros ou May The Devil Take You Too, tandis que dans le rôle de producteur est un visage plus familier pour le grand public comme James Wan. Wan est largement connu pour avoir été le réalisateur de sagas telles que Warren File ou Insidious, en plus d’avoir également servi en tant que producteur sur d’autres films d’horreur comme Annabelle ou la saga Saw. Bref, un visage facilement reconnaissable pour les fans de films d’horreur. D’autre part, le script sera Gary Dauberman, qui a déjà écrit l’histoire de It and It : Chapter Two.

Un projet qui fait douter

En attendant, et comme cela arrive souvent dans ces cas, ce projet n’a pas été sans critiques. Tjahjanto s’est déjà résigné à les recevoir, alors que le réalisateur du film original, Yeon Sang-Ho, est sceptique, assurant qu’il espère que c’est quelque chose qui implique une nouvelle expérience, plutôt que simplement le même film avec des acteurs américains. .

« Nous utilisons le terme ou le mot remake, mais je ne pense pas qu’un remake doive être quelque chose où vous ajoutez simplement une technologie plus avancée à quelque chose qui est déjà fait », a déclaré le réalisateur coréen. « Je pense qu’un remake devrait être une création complètement nouvelle. Et en tant que créateur de l’original, je ne pense pas qu’il doit y avoir de similitudes entre le film original et le remake. En fait, j’espère qu’ils ont leur propre qualité et leur propre vision. C’est plus, en tant que créateur, si votre intention est de l’interpréter exactement de la même manière… ne vaudrait-il pas mieux voir la version originale de Train to Busan ? », conclut-il.

La date précise de la première de The Last Train to New York est le 21 avril 2023.

Source : Bande dessinée