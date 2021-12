Marvel’s Spider-Man et 4 autres jeux d’arachnides essentiels

Marvel’s Spider-Man est, avec Miles Morales, l’un des titres – sinon le plus – les plus appréciés des fans de l’arachnide. La qualité du travail d’Insomniac Games pour PS4 a été plus que contrastée (87 en Metacritic tant par la presse que par les utilisateurs) et il faudra encore attendre pour connaître les détails du second volet, profitant ainsi de la première attendue de Spider- Homme : No Way Home dans les salles, nous pensons que c’est le bon moment pour sauver de l’oubli certains des meilleurs jeux que la saga nous a laissés.

Homme araignée

Année de sortie : 2000

Plateformes : PC, PSX, N64 et Dreamcast

Le saut de Spider-Man en trois dimensions ne pouvait pas manquer dans la liste. Un classique parmi les plus nostalgiques, car il est automatiquement devenu l’un des titres d’enfance de nombreux joueurs. Il est probable que peu de temps après, il a été dépassé par d’autres livraisons grâce aux progrès technologiques, mais il y a la première de Peter Parker dans la génération 32 bits. Une aventure d’action inoubliable basée sur les séries Spider-Man et Spider-Man Unlimited.

Spider-Man 2 : le jeu

Année de sortie : 2004

Plateformes : PC, PS2, PSP, Xbox et GameCube

Sans aucun doute, l’un des favoris parmi la légion des adeptes de l’arachnide. Un monde ouvert à part entière et un titre d’action. Il était basé sur le film lui-même réalisé par Sam Raimi, qui est revenu répéter dans Spider-Man 3, permettant des licences comme un combat spectaculaire contre Mysterio, entre autres surprises. C’était le premier titre de la série qui offrait la possibilité de parcourir librement – et de se déplacer à travers eux – des environnements emblématiques tels que Manhattan, Ellis, Liberty Island et Roosevet.

Homme-araignée ultime

Année de sortie : 2005

Plateformes : PC, PS2, Xbox et GameCube

Il a surpris tout le monde avec ses graphismes Cel-Shading, mais aussi grâce à son histoire, écrite par Brian Michael Mendis, auteur de la bande dessinée du même nom. Le scénario, qui situe son point de départ dans la mort des parents de Spider-Man (Peter Parker) et d’Eddie Brock, est un véritable hommage à la licence ; a une énorme quantité de clins d’œil qui ont ravi les fans et nous invite à entreprendre un voyage intense sous la forme d’un bac à sable, dans lequel les confrontations ne manquent pas contre des boss finaux aussi populaires que Green Goblin, Venom, Rhino, Human Torch et Electro , entre autres.

Spider-Man : Dimensions brisées

Année de sortie : 2010

Plateformes : PS3, Xbox 360 et Nintendo Wii

Sa principale marque de fabrique est déjà plus que suffisante pour vouloir l’essayer : la possibilité de contrôler Spider-Man depuis jusqu’à 4 univers différents de la franchise. De plus, la prémisse de l’histoire est très intéressante, car elle tourne autour de la destruction de la Table de l’Ordre et du Chaos, quelque chose qui donne lieu au croisement entre les multiples réalités de l’univers. Cette fois-ci, la série a laissé derrière elle la mécanique du monde ouvert pour offrir une aventure plus linéaire et pleine d’action.