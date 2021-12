Back 4 Blood obtient une mise à jour : campagne solo hors ligne, marchands et plus

Back 4 Blood est sur le marché depuis un peu plus de 3 mois, et vient d’ajouter un élément que de nombreux utilisateurs demandent à Turtle Rock Studios depuis sa création : la possibilité de jouer à la campagne seul et sans avoir à se connecter au internet. . Cette fonctionnalité fait partie d’une grande mise à jour gratuite, qui apporte de nombreux changements et correctifs. Ici, nous vous offrons tout ce qu’il comprend.

Campagne hors ligne – disponible pour un seul joueur

Marchands aléatoires – Vendez des fournitures en milieu de partie

Nouvelles cartes d’équipement

Balançoires dans tous les modes de difficulté

Nouveaux objets skins : skins d’armes, badges et graffitis

Fort Hope (point de rendez-vous) a maintenant un thème de Noël

Back 4 Blood : le successeur de Left 4 Dead ?

C’est l’une des questions qui ont toujours été sur la table, puisque le titre Turtle Rock Studios propose une proposition très similaire : une action coopérative jusqu’à 4 joueurs, qui doivent affronter des centaines de zombies alors qu’ils traversent différents niveaux jusqu’à ce qu’ils trouvent un refuge dans celui de se rassembler avant de continuer le voyage. De plus, le jeu a été développé par des membres du studio qui a conçu à l’époque Left 4 Dead.

Dans notre analyse (8,2 sur 10), nous avons dit que « Back 4 Blood sait comment vous faire plaisir dès le premier instant. Il fait partie de ces titres coopératifs nécessaires au genre grâce à ses possibilités sur le long terme et à sa satisfaction à court terme. Ce qui surprend dans le travail de Turtle Rock Studios, c’est la ténacité qu’il propose dès la première minute, même en difficulté de recrutement ».

Back 4 Blood est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. De plus, il fait actuellement partie du catalogue Xbox Game Pass.

