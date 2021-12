Dragon Ball Super : Super Hero, nouveau trailer et date de sortie au Japon

La célébration de Jump Festa 2022 signifiait attendre une nouvelle bande-annonce et plus d’informations sur Dragon Ball Super : Super Hero, le prochain film basé sur la mythique saga manganime de Toriyama. Et il en est ainsi, en effet, depuis que ce nouveau film, qui vise à donner à Gohan un rôle majeur, a montré un nouvel aperçu en vidéo, en plus de préciser sa date de sortie, du moins au Japon.

Il y a déjà une date de sortie précise

De cette façon, il a été confirmé que la date de sortie finale de Dragon Ball Super : Super Hero sera le 22 avril 2022 dans le pays japonais. Pour fêter cette annonce, il a été jugé bon de sortir une nouvelle bande-annonce pour continuer à anticiper ce qui nous attend avec ce nouveau film :

Dragon Ball Super : Super Hero vient juste après Dragon Ball Super : Broly, un film qui a enchanté les fans et élevé leurs attentes à un niveau élevé, donc la demande avec ce nouveau film sera telle. Justement, la présence de Broly est complètement confirmée dans cette prochaine première, qui mettra en vedette Gamma 1 et Gamma 2 comme principaux antagonistes.

Malgré quelques critiques concernant le nouveau style d’animation, l’actrice Masako Nozawa – la voix de Goku – a assuré qu’il laisserait les fans complètement satisfaits. « Je veux dire aux fans de Dragon Ball du monde entier que ce nouveau film, Dragon Ball Super : Super Hero est quelque chose qui dépassera sûrement toutes vos attentes », a déclaré Nozawa.

Avec cela, nous concluons en rappelant la date de sortie officielle de Dragon Ball Super : Super Hero, qui sera le 22 avril 2022 au Japon, et qui accordera également une importance particulière à Gohan, un personnage aimé par les fans de la saga, bien qu’il soit relégué au second plan pendant Dragon Ball Super.