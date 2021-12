Le co-créateur de Silent Hill Keiichiro Toyama propose de nouveaux détails sur Slitterhead

L’une des nouvelles publicités vues lors de la dernière édition des Game Awards était la surprenante et terrifiante Slitterhead. Il s’agit du nouveau jeu de Keiichiro Toyama, l’un des membres de l’équipe Konami qui a créé Silent Hill, et qui fera ses débuts dans son nouveau studio, Bokeh Game Studio. Après avoir montré une bande-annonce pleine de scènes à couper le souffle, Toyama lui-même a à nouveau parlé du jeu, assurant qu’il « explorera la vie et la mort, et le processus de naufrage dans la vie de tous les jours ».

Bien que Toyama prétende qu’il ne peut pas entrer dans les détails pour le moment, il parle un peu plus en détail que ce qu’il a montré dans la bande-annonce. Situé dans une ville asiatique, le créateur assure qu’il est « fictif, et bien qu’il s’inspire du Hong-Kong des années 80 et 90, ce n’est pas le vrai Hong-Kong. Le jeu explorera un cadre original qui recrée les vues nostalgiques. de cette ville avec de la pure fiction ».

La terreur en charge d’un mythe du genre

Quant aux créatures que l’on peut apercevoir dans la bande-annonce, ce sont des habitants ordinaires qui détiennent un secret : ils peuvent muter en êtres horribles de différentes tailles qui ont les humains comme proies. Selon Toyama, ils sont connus sous le nom de Yakushi, et ils sont « une sorte de monstre qui a son origine dans le théâtre classique ». Selon son récit, le joueur devra trouver un moyen de « les démasquer et révéler leur vraie forme », ce qui sera, selon lui, « un pilier important de l’aventure et de l’histoire ».

« Le jeu explorera la vie et la mort, et le processus de naufrage dans la vie de tous les jours, donc inévitablement certaines scènes seront choquantes », explique Toyama. « Cela étant dit, nous ne nous concentrons pas uniquement sur le gore, nous essayons de recréer l’horreur d’une manière qui approfondit le sentiment d’immersion du joueur. Et bien qu’il s’agisse d’un jeu d’horreur, nous avons l’intention de créer un jeu divertissant. un large éventail de niveaux, avec une histoire pleine de mystère et de nouveaux types d’action et de gameplay « .

Slitterhead sera essentiellement un jeu d’aventure à la troisième personne, bien qu’il inclura « de nombreuses nouvelles mécaniques que nous n’avons pas vues dans d’autres jeux, ce sera donc une expérience unique », conclut Toyama. Le jeu n’arrivera vraisemblablement pas avant 2023, car selon lui, ils se sont engagés à produire jusqu’à « fin 2022 ».

