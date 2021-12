Alerte AEVI : émuler des jeux rétro peut avoir des conséquences "même criminel"

Le piratage, l’utilisation d’émulateurs et la possession illicite de ROM sont des éléments qui ont longtemps fait l’objet d’innombrables débats dans l’industrie du jeu vidéo. Et ces dernières années, il y a un produit qui a proliféré particulièrement vite : les consoles d’arcade, également appelées consoles rétro, qui ont cette fois été ciblées par l’AEVI, l’Association espagnole des jeux vidéo. L’agence a publié une déclaration dans laquelle elle se prononce à leur sujet et met en garde contre la possible violation de la loi dont pourrait dériver leur utilisation.

Magasin de jeux vidéo rétro | PHOTO : Ollie Millington

Le contenu de certaines consoles rétro, suspecté

Lorsque nous parlons de consoles rétro, il est obligatoire de séparer les produits officiels tels que PlayStation Classic Mini, Super NES Classic Mini ou SEGA Mega Drive Mini, entre autres, des consoles qui ne sont pas signées par les sociétés qui les commercialisent, y compris leurs propres titres. à l’intérieur. L’AEVI s’est concentré sur ces derniers, avertissant que dans de nombreux cas, ils abritent des copies illicites de jeux vidéo prêts à être joués via des émulateurs.

José María Moreno, directeur général de l’organisation, a mis en garde contre les infractions possibles qui seraient commises lors de l’utilisation de ce type de produits: « le contournement des mesures de protection technologiques établies sur tout appareil, y compris les consoles de jeux vidéo, ou dans un jeu vidéo procéder à l’émulation est un délit civil et même pénal », explique-t-il.

Par ailleurs, l’AEVI a également tenu à rappeler aux utilisateurs les préjudices que peuvent occasionner certaines pratiques de légalité douteuse, informant que dans certains cas, « le contrevenant aux droits d’exploitation du propriétaire d’un jeu vidéo, ainsi que celui qui se soustrait à la mesures de protection technologique, peut encourir une peine d’emprisonnement de six mois à quatre ans et une amende de douze à vingt-quatre mois ».

Origine | AEVI (Association Espagnole des Jeux Vidéo)