Coopérative dans Halo Infinite ? Un utilisateur trouve un bug qui permet

Halo Infinite a joué dans l’un des lancements les plus importants de 2021. La campagne tant attendue a été ajoutée au mode multijoueur lancé en novembre, mais il y a quelque chose que nous devrons encore attendre : la coopérative tant attendue. Bien sûr, pas tous : il y a déjà un utilisateur qui a réussi à jouer comme ça, même si pour cela il a dû profiter d’un pépin. Voici la vidéo de Nobleactual4, l’utilisateur de Twitter qui l’a découvert, ainsi que les étapes qu’il a suivies pour le faire fonctionner.

La procédure est la suivante : connectez une deuxième manette à la console et connectez-vous à un compte Xbox, alors que le jeu est ouvert sans connexion internet. Ensuite, lancez la campagne avec la première commande et dans le jeu, appuyez sur « start » puis sur l’option « back ». Enfin, utilisez la deuxième commande pour appuyer à nouveau sur « start ». Il est à noter qu’il ne s’agit que d’une panne système, et à ce titre, l’utilisateur en question prévient qu’« il est cassé » et que le deuxième joueur connaîtra de nombreux problèmes comme la perte du HUD à l’écran, entre autres.

Quand arrivera le mode coopératif ?

Selon les propos de Joseph Staten de 343 Industries, il faudra attendre au moins jusqu’en mai 2022. Son inclusion est soumise à la fin de la saison 1, qui a duré jusqu’à 6 mois à compter du lancement du jeu. De son côté, Forge Mode est prévu pour la clôture de la deuxième saison, qui aura lieu en août 2022.

Halo Infinite est désormais disponible sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One et est inclus dans le catalogue Xbox Game Pass pour toutes les plateformes. De plus, le mode multijoueur peut également être téléchargé indépendamment et gratuitement (également sur Steam).

Origine | Nobleactual4 dans Twitter