Qui est Mephisto dans Marvel ? C’est le personnage démoniaque emblématique

Mephisto ou Mephisto est l’un des méchants les plus emblématiques de Marvel Comics qui tourmente plus de quelques personnages de bandes dessinées dans l’univers Marvel depuis des décennies. Et c’est que depuis sa création en 1968 dans le cadre de The Silver Surfer #3 de Stan Lee et John Buscema, le personnage démoniaque basé sur Méphistophélès de la légende de Faust a été la clé de certains événements de la Maison des Idées. Bien que le personnage soit devenu particulièrement populaire pour avoir marqué la vie de Peter Parker / Spider-Man dans la série de bandes dessinées One More Day de la fin des années 2000, lorsque le célèbre Mephistazo s’est produit. Mais qui est exactement Méphisto ?

Les origines de Méphisto

Mephisto est arrivé dans les pages de Marvel à la fin des années 60 en tant que nouveau méchant de Silver Surfer, bien qu’il affrontera bientôt d’autres personnages célèbres tels que Thor, The Fantastic 4, Scarlet Witch and Vision ou Daredevil, en plus de être responsable de la transformation de Johnny Blaze dans le redoutable Ghost Rider. Bien qu’au-delà des combats contre plusieurs équipes de super-héros Marvel, ce n’est qu’à la fin des années 2000 que Mephisto a acquis un statut déjà iconique en marquant à jamais la vie de Peter Parker et du célèbre (bien que pour beaucoup vilipendé) Mephistazo.

Ainsi, dans la série comique One More Day, Mephisto conclut un accord avec Peter Parker et MJ pour effacer leur mariage d’un trait de plume et même pour que Mary Jane oublie l’identité de Peter, le tout en échange du sauvetage de la vie de sa tante May. Bien que Mephisto soit également apparu dans d’autres médias Marvel tels que des séries animées, divers jeux vidéo et même des films tels que Ghost Rider de Nicolas Cage.

Comment intégrer le MCU ?

Depuis la première de la série Scarlet Witch and Vision, Mephisto a été présent dans une multitude de théories de fans qui ont tenté d’expliquer certains événements du côté le plus sombre de l’UCM et qui commencent maintenant à émerger à travers différents projets. Et c’est que l’arrivée du multivers avec Doctor Strange, Scarlet Witch et leur flirt avec les arts magiques noirs et l’apparition de personnages de tons plus sombres tels que Blade, Moon Knight, Morbius de Sony (qui semble directement connecté à l’UCM) ou le redémarrage le plus probable de Ghost Rider pourrait conduire à une éventuelle arrivée de Mephisto dans l’univers cinématographique Marvel.