FIFA 22 FUT et les wild cards hivernales : de quoi s’agit-il et joueurs confirmés

Une fois de plus, EA Sports a présenté les wildcards d’hiver pour le mode Ultimate Team, cette fois pour l’édition actuelle de FIFA 22. C’est ainsi qu’il a été présenté via ses canaux officiels, partageant les nouveaux articles FUT avec des power-ups permanents inspirés sur FIFA Ultimate Mises à niveau des joueurs d’équipe de toutes les époques – passées, présentes et futures. Il s’agit de la première équipe ou équipe 1 des soi-disant Winter Wildcards de FUT 22.

FUT 22 Winter Wild Cards Équipe 1

Ainsi, les joueurs de l’équipe 1 des wild cards hivernales seront inclus dans les objets booster Ultimate Team jusqu’au jeudi 23 décembre à 19h00 CET, date à laquelle ils seront remplacés par l’équipe 2. De plus, tout au long de la campagne wilds hivernales de la saison , vous pouvez gagner plus de jetons sauvages. Il y aura 24 jetons sauvages disponibles dans les différents défis et objectifs de création d’équipe, et un jeton supplémentaire sera offert dans une enveloppe de la boutique FUT.

Voici un aperçu de l’équipe 1 des FUT 22 Winter Wild Cards :

AD : Jordan Graham 84

LW Franck Acheampong 85

DC : Moussa Niakhate 85

DC : Axel Tuanzebe 85

ST : Plongeur Breel 85

CM : Adel Taarabt 86

DC : Pau Torres 86

LW : Embarba 86

RSF : Nelson Semedo 86

LWB : Leonardo Spinazzola 87

CM : Sergej Milinkovic-Savic 88

CF : Fabinho 89

BU : Kingsley Coman 89

CM : Paul Pogba 90

BU : Neymar Jr. 93

De plus, EA Sports a publié le programme d’échange de jokers via les variables suivantes :

15 jetons Wild : 85+ x10 Player Pack (non échangeable)

12 Wild Cards : Winter Wild Player : Patson Daka (non échangeable)

8 Wild Cards : Winter Wild Player : Christian Günter (non échangeable)

5 Wild Tokens : Ultimate Pack (non échangeable)

5 jetons joker : icônes de kit à domicile et à l’extérieur (non transférables)

3 jetons Wild : Pack de joueur 81-89 x10 (non échangeable)

2 Wild Tokens : Pack de joueurs uniques (non échangeable)

Origine | EA Sports