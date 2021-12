Tencent acquiert Turtle Rock Studios, créateurs de Back 4 Blood

Tencent acquiert Turtle Rock Studios, créateur de tubes comme Left 4 Dead et le récent Back 4 Blood. La société chinoise a acquis Slamfire Inc, la société liée à l’étude de développement. Ses co-fondateurs, Phil Robb et Chris Ashton, resteront aux commandes, en plus de leurs équipes actuelles. Ils précisent également que l’achat n’aura aucun effet sur Back 4 Blood, qui a été publié par le label Warner Bros. Games.

« Nous sommes impatients de rejoindre la famille de studios Tencent », a expliqué Steve Goldstein, président et PDG de Turtle Rock Studios, dans un communiqué de presse. « Les grands collaborateurs de Tencent, leur portée mondiale, leur connaissance approfondie du jeu vidéo et leur soutien nous aideront à créer ces jeux ambitieux dont nous avons rêvé, tout en nous permettant de conserver notre autonomie et notre esprit d’indépendance. »

Eddie Chan, responsable de la stratégie chez Tencent Games Global, reconnaît qu’ils sont « de grands fans » des jeux Turtle Rock pour « leur approche incroyable de la création de jeux en ligne coopératifs ». « Nous avons hâte de voir la suite et nous sommes ravis de faire partie de son avenir », concluent-ils.

Comment était Back 4 Blood?

Dans cette maison, Back 4 Blood a obtenu une note de 8,2 sur 10. Lors des conclusions de notre analyse, nous avons dit que le titre « sait vous faire plaisir dès le premier instant ». « C’est une de ces coopératives nécessaires au genre grâce à ses possibilités sur le long terme et à sa satisfaction à court terme. »

Nous avons mis en avant le système de cartes : « C’est une réussite car cela influence vraiment la façon dont vous progressez. Il ne suffit pas d’être qualifié ; vous devez également avoir un deck qui correspond bien au build que vous voulez construire ». Du côté négatif, nous avons plutôt souligné la « génération incohérente d’ennemis spéciaux » et la présence de bots, qui « sont très peu utiles ». Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

