Jeux gratuits et à vendre ce week-end : CoD Vanguard, Battlefield 2042 et plus

Nouveau week-end, nouvelle grille de jeux gratuits et d’offres. On vous dit tout ce qui sera à portée de main sur les principales plateformes durant les 17 et 19 décembre. Que vous soyez sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, les entreprises proposent de succulentes promotions avant la fin de la semaine.

Call of Duty : Vanguard sur PlayStation, Xbox et PC

Sledgehammer célèbre un week-end multijoueur gratuit dans Call of Duty: Vanguard, sa dernière œuvre. Ce framework gratuit vous permettra de jouer sur trois listes de lecture délimitées, dont trois modes de jeu sur dix cartes. La promotion se déroulera jusqu’au 21 décembre. Tous les progrès que vous faites seront enregistrés dans votre profil.

Champ de bataille 2042 sur PC

La communauté PC aura la possibilité d’accéder sans frais supplémentaires à l’offre complète de Battlefield 2042. Jusqu’au lundi 20 décembre prochain à 19h00 (CET), vous aurez la possibilité d’entrer dans le conflit moderne à travers ses principaux piliers. Comme avec Vanguard, les progrès que vous faites resteront sur votre profil à votre retour.

Jeux gratuits sur Epic Games Store pour PC

Epic Games Store célèbre sa campagne de Noël avec une tournée de jeux gratuits tous les jours jusqu’à fin 2021. Le premier des sélectionnés est Shenmue 3, qui restera jusqu’au 17 décembre à 17h00 (CET). À la même heure chaque jour, un nouveau apparaîtra. N’oubliez pas qu’une fois que vous l’aurez utilisé, il restera lié à votre bibliothèque virtuelle pour toujours.

Assassin’s Creed Odyssey sur PlayStation, Xbox, PC et Stadia

Le 35e anniversaire d’Ubisoft offre un accès gratuit à Assassin’s Creed Odyssey sur toutes les plateformes où il est sorti. Kassandra ou Alexios Adventure est disponible sans frais supplémentaires pour une période limitée. Le 20 décembre à 20h00 (heure locale) sera la date de clôture du test. En attendant, vous aurez la possibilité d’y jouer dans sa version complète sans restrictions.

Ark: Survival Evolved sur PC

La survie populaire sur les dinosaures revient pour présenter un week-end gratuit. Le test permet de se lancer dans l’aventure dès le début, comme tout utilisateur qui l’a acquis ces dernières années.

Les offres les plus marquantes

Switch Nintendo

Mario + Raddids : Kingdom Battle pour 14,79 euros (63%, avant 39,99 euros)

Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal à 6,99 euros (80%, avant 34,99 euros)

Dragon Ball FighterZ pour 9,59 euros (84%, avant 59,99 euros)

The Outer Worlds à 23,99 euros (60 %, avant 59,99 euros)

Sonic Mania à 9,99 euros (50%, avant 19,99 euros)

Playstation

Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition pour PS4 et PS5 à 49,99 euros (50% de remise)

Watch Dogs : Legion Ultimate Edition pour PS4 et PS5 à 53,99 euros (55% de remise)

Rainbow Six Siege Deluxe Edition pour PS4 et PS5 pour 8,99 euros (réduction de 70 %)

Jurassic World Evolution pour 7,49 euros (85% de remise)

Far Cry 5 Gold Edition pour 26,99 euros (70 % de remise)

