Neon Abyss, nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store

Epic Games Store marque le deuxième jeu lié à sa promotion gratuite de Noël. Après Shenmue 3, celui choisi pour prendre le relais est Neon Abyss, le titre populaire édité par Team17. Il faut se dépêcher : vous avez jusqu’à demain 18 décembre 17h00 (CET) pour l’ajouter à votre bibliothèque numérique.

Une fois l’échange terminé, ils resteront liés à votre profil pour toujours. Nous devons vous rappeler qu’il s’agit de la version complète, c’est-à-dire que vous ne trouverez aucune restriction d’aucun type de contenu.

« Avec une combinaison de tir, d’action et de mécanismes complexes de roguelike, Neon Abyss vous mettra dans le skin d’un membre de la Grim Squad, un corps spécial créé par Hades pour infiltrer Abyss et vaincre les Nouveaux Dieux », révèle l’éditeur dans son descriptif officiel. « La mort n’est pas la fin, car chaque fois que vous mourrez, vous gagnerez de plus en plus de pouvoir. »

Voici les étapes à suivre, que vous ayez un compte Epic Games ou non.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : Epic Games Store