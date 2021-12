The Witcher: Blood Origin annonce une fenêtre de sortie, présente un teaser et une première œuvre

Le 17 décembre était une date marquée dans les calendriers des adeptes de la saga The Witcher. La série Netflix a enfin sorti sa deuxième saison, qui est désormais disponible sur la plateforme. Ce à quoi les fans ne s’attendaient pas, c’est un cadeau sous forme d’informations sur la mini-série dérivée actuellement en développement. Le prequel The Witcher : Blood Origin sortira en 2022, comme le révèle la petite bande-annonce publiée sur les réseaux sociaux.

Il n’y a pas d’images, pas même statiques, des acteurs dans le skin des personnages. Le teaser se limite à montrer le logo officiel. Cependant, dans un tweet ultérieur, le compte officiel de The Witcher a rendu public certains arts, qui représentent des cartes et d’autres éléments iconographiques de la saga fantastique créée par Andrzej Sapkowski.

« Nous vous avions dit que ce serait spécial », ont-ils déclaré sur Twitter. Joyeuses Sorcières à tous ! Veuillez profiter d’un premier aperçu de notre série préquelle, Blood Origin. «

Conjonction de sphères

Situé plus d’un millénaire avant l’histoire de Geralt de Rivia, The Witcher: Blood Origin racontera les événements qui ont conduit à la Conjonction des Sphères, un moment clé qui a résonné et changé le monde à jamais. Auparavant, les humains, les monstres et d’autres espèces vivaient dans des univers différents, mais ce qui s’est passé il y a 1200 a marqué l’avenir de l’humanité à des limites insoupçonnées. La série se concentrera également sur l’explication de la création du premier sorcier. Avant les gens normaux, puis les humains mutés. Seuls les plus forts survivent au processus.

The Witcher: Blood Origin a ajouté à son casting Michelle Yeoh, la star de Star Trek: Discovery, qui incarnera Scían, une épéiste elfique et nomade qui est aussi la dernière de son espèce. Puissant et mortel, il est capable de tuer ses ennemis en quelques secondes.

Origine | Netflix