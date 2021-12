Hogwarts Legacy confirme l’actualité du jeu en 2022

Les portes de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard ne s’ouvriront que l’année prochaine. Les rumeurs sur le jeu vidéo tant attendu que prépare Warner Bros. Games n’ont cessé de sortir ces dernières heures, mais le studio s’est heurté à la course médiatique pour publier un message bref mais concis sur les réseaux sociaux : il y aura aucune nouvelle de Poudlard Legacy jusqu’en 2022, ce qui à ce stade est assez logique, étant donné qu’il ne reste que quelques jours avant le début des vacances de Noël.

« Bonnes vacances de la part de l’équipe Avalanche ! », écrivent-ils. « Nous sommes ravis de partager plus de nouvelles et de mises à jour sur l’Héritage de Poudlard l’année prochaine. » Il faudra donc attendre 2022 pour savoir s’il existe bel et bien un mode multijoueur prévu, une rumeur qui vient de fuir en ligne et n’a pas été officiellement confirmée.

L’aventure commence à Poudlard

Poudlard Legacy est une aventure avec des éléments RPG dans laquelle nous gérerons un élève, qui doit vivre un voyage magique qui l’amènera à apprendre des sorts, résoudre des énigmes et lutter contre des ennemis redoutables. Le jeu nous transportera au-delà des murs du château pour profiter des décors emblématiques de la saga créée par JK Rowling.

Cette production conçue par Warner Bros. Games Avalanche est en développement depuis des années pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Les premières images et séquences vidéo ont fuité en 2018, mais leur annonce officielle n’est intervenue qu’en 2020, date à laquelle la PlayStation 5 a été présentée au public. Il était initialement prévu pour 2021, mais l’étude a annoncé qu’il avait besoin de plus de temps de développement, ils l’ont donc reporté à l’année prochaine. Cependant, la date de sortie précise n’a pas encore été définie.

L’univers magique d’Harry Potter s’étendra encore plus avec la première d’Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore, qui sortira en salles le 8 avril.

