Altered Beast, parmi les jeux MegaDrive à venir sur Nintendo Switch Online

Le service Nintendo Switch Online s’enrichit de l’Expansion Pack, un abonnement supplémentaire qui permet d’accéder au DLC Happy Home Paradise d’Animal Crossing : New Horizons, mais aussi aux jeux du catalogue classique Nintendo 64 et MegaDrive. Comme pour les titres NES ET SNES, la bibliothèque de jeux s’enrichira au fil des mois. Nintendo a annoncé l’ajout de cinq autres jeux de la machine classique SEGA.

« Ces jeux SEGA Mega Drive classiques sont désormais disponibles pour les abonnés à NintendoSwitchOnline + Expansion Pack! » Ils publient sur le réseau social Twitter. Ils sont les suivants:

Force du tonnerre II

ToeJam & Earl

Épée de Vermillon

Dynamite enivrant

Bête modifiée

Polémique sur la qualité de l’émulation de la Nintendo 64

Lorsque le service Nintendo Switch Online + Expansion Pack est devenu public, les plaintes portaient principalement sur le fait de devoir payer un abonnement supplémentaire pour pouvoir profiter des classiques de MegaDrive et Nintendo 64. Cependant, la situation est devenue encore plus boueuse lorsqu’il a été découvert que certains titres comme The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Super Mario 64 ou Mario Kart 64 ont entraîné des problèmes qui n’étaient pas présents dans les produits originaux. L’émulation a été remise en cause et les hommes de Kyoto ont promis de s’améliorer.

En ce qui concerne le catalogue, l’avenir commence à se dessiner. Banjo-Kazooie, le couple d’aventuriers anthropomorphes créé par RARE appartient à Microsoft, mais les jeux Nintendo 64 originaux seront disponibles à partir de janvier. Au-delà de cette date, d’autres titres comme The Legend of Zelda : Majora’s Mask sortiront ultérieurement.

L’abonnement individuel de Nintendo Switch Online + Expansion Pack est au prix de 39,99 euros pour 12 mois ; l’abonnement familial peut être acheté pour 69,99 euros. Sans l’extension, les prix sont respectivement de 19,99 euros et 34,99 euros.

Origine | Nintendo