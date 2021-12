Peacemaker : nouvelles affiches individuelles des protagonistes et première avec trois épisodes

Peacemaker ou El Pacificador (titre pour l’Espagne) continue de partager du matériel promotionnel pour sa première en janvier 2022 sur HBO Max, la nouvelle série de James Gunn après The Suicide Squad et mettant en vedette John Cena qui fera ses débuts avec ses trois premiers épisodes. À tel point que les responsables ont publié les affiches individuelles de ses principaux protagonistes, du Peacemaker lui-même au Vigilante, en passant par certains des composants de la nouvelle Task Force et même la mascotte de l’anti-héros, l’aigle Eagly.

C’est ainsi que les protagonistes de Peacemaker sont

Ainsi, et à travers différents comptes HBO Max à travers la planète, les responsables ont partagé les différentes affiches individuelles des protagonistes de Peacemaker, passant en revue et présentant en images Peacemaker (John Cena), son animal de compagnie Eagly, un aigle imposant, Vigilante (Freddie Stroma) ou ce qui revient au même, « le deuxième super-héros le plus séduisant de la série », Clemson Murn (Chukwudi Imuji), Emilia Harcourt (Jennifer Holland) et John Economos (Steve Agee).

En revanche, il a été confirmé que le 13 janvier 2022, jour de la première de la série sur HBO Max pour le monde entier, les trois premiers épisodes seront proposés en même temps, bien qu’à l’heure actuelle le nombre total de chapitres qui auront Peacemaker. Bien entendu, chaque chapitre durera entre 40 et 44 minutes, selon son réalisateur James Gunn.

Rappelons que la série Peacemaker suit les aventures du personnage joué par John Cena après les événements de The Suicide Squad, où il a été pratiquement mortellement blessé. Dans la série en attendant de clarifier ce qui est arrivé à l’anti-héros et la menace qu’il devra affronter pour revenir à l’action.

Peacemaker sera diffusé sur HBO Max le 13 janvier 2022 avec ses trois premiers épisodes.

Origine | HBO Max