Final Fantasy VII Remake compare les graphismes sur PS5 et PC : y a-t-il des améliorations ?

Final Fantasy VII Remake Intergrade a été annoncé sur PC (Epic Games Store) lors des Game Awards 2021. Quelques jours plus tard, le travail de Square Enix est désormais disponible sur la plateforme. Il sort au tarif plein, c’est-à-dire 79,99 euros, quelque chose de très éloigné des tarifs habituellement fixés pour les compatibles. Bits Analyst, l’une des chaînes YouTube spécialisées dans les comparaisons graphiques, a fait de même avec les versions PS5 et PC du jeu vidéo. Vous pouvez le voir sous ces lignes.

La comparaison a été faite sur un PC avec une carte graphique NVIDIA GEFORCE RTX 3080. D’autre part, le jeu a été capturé en utilisant le mode qualité sur PlayStation 5. Est-ce qu’il a l’air et joue mieux sur un ordinateur ? La conclusion à laquelle on arrive est qu' »il semble que la version PC ait été un port PS5 sans add-ons », au-delà du fait que le framerate peut atteindre 120fps.

Peu d’options graphiques

Cette adaptation comprend toutes les améliorations graphiques qui ont déjà été ajoutées dans la console Sony de prochaine génération. Il applique une résolution dynamique pour que le framerate reste stable, bien qu’au niveau de la configuration les options soient très clairsemées. Selon The Bit Analyst, il est uniquement possible de modifier la qualité des ombres, les textures et le nombre de PNJ qui peuplent le monde de Midgar.

« Les paramètres maximum sont équivalents aux paramètres PS5. Les deux plateformes ont la même qualité d’ombres, de textures, de filtrage anisotrope, de distance de dessin, d’éclairage », explique-t-il. De même, la version PC permet également d’activer le HDR

Final Fantasy VII Remake Intergrade est la version de nouvelle génération du jeu vidéo PlayStation 4. C’est la première partie d’un projet qui durera des années, bien que le deuxième volet n’ait pas encore été officiellement diffusé. Étant une réimagination, il y aura des changements par rapport au classique de la première PlayStation.

Origine | L’analyste de bits