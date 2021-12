Paper Heroes annonce The Apocryphal Ivalice – Memories of the RPG: Vagrant Story

La maison d’édition espagnole Héroes de Papel a annoncé la parution du deuxième tome de sa collection Mémoires du RPG. Il s’agit de l’apocryphe La Ivalice – Souvenirs du RPG. Vagrant Story, un tome qui se concentre sur le classique PlayStation développé par l’ancien Squaresoft, maintenant Square Enix. « À travers ses pages, le livre vous invite à démêler les liens entre le jeu et d’autres RPG célèbres tels que Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII, qui encadrent Vagrant Story dans un Ivalice apocryphe », expliquent-ils dans le communiqué.

Le livre, préparé par l’un des portails web hispanophones les plus connus spécialisé dans Final Fantasy, La Capital Olvidada, sera mis en vente le 24 février prochain pour 19,95 euros, mais il est désormais disponible à la réservation sur le site de la rédaction. Ceux qui le feront recevront un marque-page exclusif et une breloque en acrylique avec l’emblème du jeu vidéo. Lorsqu’il est lancé sur le marché, il peut également être acheté dans les librairies et les grands magasins.

Un voyage fantastique

Ivalice Apocrypha nous accompagne dans un voyage qui va du premier voyage à Bordeaux, où l’équipe de développement a cherché l’inspiration pour la création de cette œuvre, qui est entrée dans l’histoire comme l’un des jeux de rôle cultes. Malheureusement, Square Enix n’a travaillé sur aucune version adaptée à l’époque actuelle.

« Suivez les traces d’Ashley Riot à travers la ville de Leá Monde à la recherche de la secte Müllenkamp, ​​un voyage qui le conduira à découvrir des pouvoirs mystérieux cachés depuis des milliers d’années. » Vagrant Story est sorti sur la première PlayStation alors que la PlayStation 2 était sur le point de sortir. Quelque chose de similaire s’est produit avec Final Fantasy IX, bien que dans ce dernier cas, il s’agissait d’une saga de renommée mondiale. Le monde d’Ivalice de Vagrant Story a été sauvé dans des titres comme Final Fantasy XII ou Final Fantasy Tactics.

