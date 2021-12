Far Cry 6 accueille Danny Trejo dans deux missions gratuites

Il y a quelques semaines, Ubisoft a publié par erreur le DLC Danny Trejo pour Far Cry 6, mais l’a retiré car il n’était pas encore terminé. Maintenant, la société a annoncé qu’elle était prête à l’offrir, elle peut donc désormais être téléchargée gratuitement sur toutes les plateformes. Pour accompagner le lancement, les Français ont publié une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez voir sur ces lignes.

En plus des deux missions gratuites, que nous détaillons dans les lignes suivantes, les joueurs peuvent accéder au Bundle Danny Trejo, qui se compose de nouveaux équipements thématiques qui nous permettront de personnaliser les personnages. Comprend une vraie tenue de trejo et un camion à tacos pour savourer les saveurs les plus mexicaines à Yara.

Ce sont les deux missions gratuites

« Danny et Dani Against All », une nouvelle histoire de Yarana dans laquelle les joueurs devront empêcher les forces d’Antón Castillo de faire dérailler le plan de Danny pour aider à nourrir les habitants affamés de Yara avec ses tacos bien connus et délicieux.

La sixième et dernière opération spéciale, « Malagua ». À la fin de la mission « Danny et Dani contre tous », Trejo rendra la pareille en faisant équipe avec les joueurs pour aider les étudiants qui protestent contre les forces d’Antón, déterminés à déployer une arme chimique (PG-240X) sur Yara.

Far Cry 6 a été mis en vente en octobre dernier sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia. Ceux qui ont le Season Pass (vendu séparément, mais également disponible dans les éditions Gold, Ultimate et Collector) peuvent désormais profiter du DLC de Vaas et Far Cry 3: Blood Dragon, le spin-off se déroulant dans les années 80.

Le contenu post-lancement du jeu vidéo n’est pas encore terminé, donc de futurs événements gratuits seront ajoutés, ainsi que plusieurs DLC payants mettant en vedette des méchants de la saga tels que Pagan, du quatrième volet, et Joseph, du cinquième.

Origine | Ubisoft