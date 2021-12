Le jeu NFT de Molyneux a rapporté plus de 45 millions d’euros et n’est pas encore sorti

Quelques heures après que les développeurs de Stalker 2 ont fait marche arrière avec leur politique NFT (non fongible tokens), il a été confirmé que le studio dirigé par le légendaire développeur britannique Peter Molyneux, ex Lionhead, a déjà triomphé sur le marché avec sa nouvelle vidéo Jeu. Et ce Legacy, de 22cans, n’est pas encore sorti. C’est un produit qui a sa propre crypto-monnaie et qui nous permet d’acheter des terrains virtuels pour de l’argent réel. Grâce à la vente de NFT, le studio a déjà empoché 40 millions de livres, soit environ 47 millions d’euros pour changer.

C’est le marché mon ami

Molyneux a mentionné le jeu pour la première fois en 2017, mais ce n’est qu’il y a quelques jours que Legacy est revenu à la une. Le jeu est basé sur la conception et la construction d’une ville industrielle dans laquelle les habitants travaillent dans des usines, métaphore de ce qu’est l’activité NFT. LegacyCoin est la crypto-monnaie utilisée pour acquérir ces produits basés sur la technologie blockchain. Ainsi, vous pouvez devenir un véritable propriétaire foncier et obtenir de l’argent réel pour votre terrain.

« Posséder un terrain NFT vous permet de démarrer votre propre entreprise de blockchain chez Legacy. Vous pourrez jouer à Legacy » en vous appropriant le gameplay, selon Gala Games, le studio qui s’est associé à 22cans pour développer le jeu vidéo. « En tant que propriétaire d’entreprise, vous aurez accès aux clés héritées. Ces objets peuvent être transférés à d’autres personnes qui souhaitent ouvrir une entreprise dans le jeu chez Legacy », ils deviendront donc vos partenaires commerciaux. Cette relation collaborative vous permettra de « partager » une partie du LegacyCoin gagné.

Les NFT sont mis en place dans les jeux vidéo et de grandes entreprises comme Ubisoft ont déjà annoncé leurs projets, au grand dam de certains utilisateurs. Legacy, quant à lui, n’a pas encore de date de sortie, même si tout semble indiquer qu’il sortira en 2022.

