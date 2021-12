Quels ont été les jeux les plus terminés et abandonnés de 2021 ?

L’année 2021 se termine et, avec cela, un parcours marqué par des dizaines de premières de jeux vidéo de grands et petits studios se termine, s’ajoutant à de nombreux retards dus au COVID-19. Douze mois au cours desquels la communauté a terminé et abandonné des titres en cours de route. Depuis le portail How Long To Beat, un espace communautaire dans lequel les utilisateurs soumettent le temps de réalisation des titres pour obtenir des moyennes approximatives, nous pouvons désormais voir les statistiques pour 2021. Ce sont les jeux les plus terminés et les plus abandonnés de l’année.

Les jeux les plus abandonnés de 2021

Avec plus de 1 700 titres ajoutés à la base de données HLTB tout au long de 2021 et plus de 39 800 contributions de sa communauté, l’heure de départ moyenne cette année a été de 16 heures et 42 minutes pour atteindre la fin. La plate-forme la plus utilisée par les utilisateurs de ce portail Web populaire est le PC, avec 47,55% des votes calculés.

La communauté How Long To Beat a mis de côté des titres tels que Twelve Minutes avant son achèvement, le nouveau de Luis Antonio sur une boucle temporelle qui est envoyée encore et encore; ainsi que Loop Hero, qui concerne également les itérations temporelles. Returnal, Cyber ​​Sahdow, Outriders, The Medium, Back 4 Blood, The Ascent et Oddworld : Soulstorm complètent le Top 10 des titres qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas réussi à convaincre suffisamment les joueurs pour voir les titres à crédit .

Il faut dire que ces statistiques ne sont pas liées aux ventes ; en effet, ici entrent en jeu des valeurs telles que la disponibilité (si elles appartiennent à un service d’abonnement, où il peut être plus facile d’omettre un titre), la durée ou la difficulté.

Revers de la médaille : les jeux les plus terminés de 2021

Sur le portail HLTB, nous pouvons également voir les statistiques pour 2021 se référant aux jeux vidéo finis. Dans ce cas, le top 10 est configuré comme suit, avec Resident Evil Village et Metroid Dread comme les plus terminés cette année. Curieusement, Twelve Minutes et The Medium entrent également dans cet autre classement, tant de personnes sont également arrivées au bout.

Village Resident Evil 8 : 2500 fois terminé Metroid Dead : 2 200 fois terminé Ratchet & Clank : A Dimension Apart : 1 300 fois complété Il en faut deux : terminé 1 200 fois Super Mario 3D World + Bowser’s Fury : 1 100 fois terminé Douze minutes : 1 100 fois complétées Psychonauts 2 : Terminé 972 fois NieR Replicant : terminé 913 fois Le médium : terminé 811 fois Little Nightmares II : terminé 745 fois

