Henry Cavill se donne raison et explique pourquoi il veut continuer à être Superman : « C’est personnel »

Henry Cavill, l’acteur bien connu qui a joué la version la plus récente de Superman au cinéma dans le cadre des films de Zack Snyder pour le DCEU et qui présente désormais la nouvelle saison de la série The Witcher sur Netflix, a expliqué dans une récente interview avec Collider ses motivations pour continuer à jouer à Man of Steel. Et c’est qu’après son dernier rôle dans Justice League (et le Snyder Cut), on ne sait plus rien de l’avenir de l’interprète comme Clark Kent, d’autant plus si l’on prend en compte qu’il y a déjà deux nouveaux projets en cours sur de nouveaux versions de Superman.

Henry Cavill veut rester Superman

Et c’est que l’acteur lui-même ne croit pas que son étape de Superman au cinéma est terminée, assurant qu’il s’agit de quelque chose de personnel : « Je pense que The Man of Steel était une grande histoire de présentation, une histoire d’origine pour Superman . Je lui laisse beaucoup de place pour grandir au-delà de cela et devenir le héros que nous connaissons. Batman v Superman a pris un virage compliqué vers une route plus sombre et c’était une histoire du point de vue de Batman, donc cela ne montrait pas les aspects de Superman que j’ai hâte d’enseigner. La Justice League de Zack Snyder s’est penchée un peu plus là-dessus », explique Cavill.

« J’avais plus d’appréciation pour son ton, mais j’aimerais avoir l’opportunité de jouer le Superman que nous connaissons et aimons tous des bandes dessinées, dans le cadre de son développement et de voir le héros. Ce serait très excitant pour moi, car il y a une opportunité de raconter beaucoup d’histoires intéressantes. Il s’agit de trouver le bon crochet pour avoir un personnage bon et idéalisé comme Superman, qu’il existe de merveilleuses opportunités d’approfondir ce que signifie exister pour lui et les difficultés qui l’accompagnent. Quand vous devez sauver tout le monde, à quel point est-ce difficile pour vous ? Cela pourrait être quelque chose d’intéressant à explorer », conclut l’acteur.

La vérité est qu’après tant d’années depuis sa dernière intervention en tant que Superman et les nouveaux projets annoncés sur le personnage, il nous semble difficile de revoir Henry Cavill dans le rôle. Récemment, Dwayne Johnson, qui créera Black Adam l’année prochaine, a récemment assuré que son personnage affronterait Superman à l’avenir. Mais contre quelle version de Superman ?

Origine | Collisionneur