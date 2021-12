Shingeki No Kyojin : 8 OVA d’anime arrivent au catalogue de Crunchyroll : date et détails

Crunchyroll a confirmé que huit des OVA de Shingeki No Kyojin arriveront dans le catalogue de la populaire plateforme de mangas le 19 décembre. Ces contenus, dont les initiales correspondent à Original Video Animation, sont des chapitres spéciaux réalisés directement et exclusivement en format domestique, ils ne sont pas diffusés à la télévision et sont généralement de nature originale. Ce week-end, nous pouvons profiter de ces épisodes qui plongent dans l’intrahistoire du travail que nous connaissons ici sous le nom d’Attaque des Titans.

À la première des huit OVA de Shingeki no Kyojin : dates et territoires confirmés

Les huit OVA confirmées par Crunchyroll de Shingeki No Kyojin arriveront ce 19 décembre à 17h10 (CET) dans les territoires suivants : États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique latine, Europe (Espagne incluse), Moyen-Orient et Russie .

Les épisodes 1 à 3 nous montreront Henge essayant de capturer un Titan vivant pour la première fois.

Les épisodes 4 et 5 adaptent le manga Attack on Titan: No Regrets de Yasuko Kobayashi avec le passé de Levi et Erwin.

Les épisodes 6 à 8 adaptent les romans dérivés L’Attaque des Titans : Filles perdues écrit par Hiroshi Seko, qui travaille sur l’anime, et qui présente des histoires dédiées à Annie Leonhart et Mikasa Ackerman.

La fin est proche : Shingeki No Kyojin aura sa dernière saison en janvier 2022

Après la diffusion de la partie 1 de la saison 4 cette année 2021, qui compte 16 épisodes, il est confirmé par le réseau NHK que ce sera en 2022 lorsque nous aurons la dernière saison d’une série qui fait déjà partie des livres d’histoire des deux. le manga (fini) comme son adaptation télévisée. En effet, Attack on Titan Final Season Part 2 sera diffusé sur Crunchyroll à partir du 9 janvier 2022 pour les utilisateurs enregistrés aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Russie.

