STALKER 2 recule et n’aura pas de NFT : « Nous vous avons entendu », communiqué officiel

STALKER 2 n’aura finalement pas de NFT (tokens non fongibles). Après l’annonce de l’étude GSC Game World, qui a confirmé mercredi un partenariat avec la société spécialisée dans la commercialisation de produits blockchain à travers le marché numérique, DMarket, la réaction de la communauté a été de désaccord retentissant. L’équipe de développement a renvoyé le message indiquant un changement complet de plans : il n’y aura pas de marketing via NFT dans le jeu.

« Nous vous avons écoutés », commence le communiqué, publié sur le réseau social Twitter à l’aube ce vendredi. « Sur la base des retours reçus, nous avons pris la décision d’annuler tout type d’aspect lié aux NFT dans STALKER 2 », indique le message, qui ajoute désormais plus de 65 000 ‘j’aime’, ce qui reflète le rejet des utilisateurs qui attendent cette vidéo jeu avant la décision précédente. Seul vingt minutes avant La retraite avait publié un long message justifiant et défendant la position initiale.

« Les intérêts de nos fans et de nos joueurs sont la priorité absolue de l’équipe. Nous créons ce jeu pour votre plaisir ; quel qu’en soit le prix. Si vous vous souciez, nous nous soucions. Avec amour », conclut le message, signé par l’équipe en charge du développement.

Les NFT font irruption dans le monde du jeu vidéo ; approches spéculatives

Bien qu’ils n’aient rien indiqué concernant un autre projet parallèle récemment annoncé, son métaverse (Méta de harceleur), la déclaration est aussi claire que manifeste : l’intention d’ajouter des jetons non fongibles dans STALKER 2 est terminée. Les NFT sont des éléments cryptographiques uniques, non interchangeables car il n’y a qu’une seule unité de chacun d’eux. Les critiques suscitées à l’encontre de ce type de jetons ne portent pas tant sur leur existence que sur l’usage qui leur est donné ; généralement basé sur un marché spéculatif dans lequel les limites de fixation des prix n’existent pas car il n’y a pas d’intermédiaires. C’est un marché non réglementé.

Une autre entreprise clairement impliquée sur le marché du NFT est Ubisoft. Cette même semaine nous avons appris que des salariés de l’entreprise ont remis en cause la décision du géant français et les réactions négatives qu’ils ont de la part d’une grande partie des fans.

STALKER 2 : Heart of Chernobyl est la suite du titre d’action FPS post-apocalyptique de GSC Game World pour PC, Xbox One et Xbox Series avec Unreal Engine 5. Sa sortie est prévue pour le 28 avril 2022 ; disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass.

Origine | HARCELEUR (Twitter)