Spider-Man : No Way Home : où est-il dans l’univers Marvel (MCU) ?

Spider-Man : No Way Home est maintenant disponible dans les cinémas du monde entier. Avec une prévision de records authentiques au box-office national et international, le troisième film mettant en vedette Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel arrive juste à un moment clé pour la phase 4, car le multivers aura des implications non seulement dans cette aventure du mur- crawler et Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais peut-être bien au-delà. Nous vous disons où si vous placez No Way Home dans la chronologie.

Spider-Man : loin de chez soi, point de départ

Pour comprendre où se trouve Spider-Man : No Way Home, il faut commencer par indiquer le point de départ du film, qui se situe juste après la fin de Spider-Man : Far From Home. Dans cette cassette, publiée en 2019, on voit Quentin Beck (Mysterio) tromper le monde à travers une vidéo dans laquelle il communique que Spider-Man l’a tué. Non content de cela, il révèle l’identité du wall-crawler. Ce nouveau film commence juste là.

Par conséquent, si l’on prend en compte que Spider-Man : Far From Home se déroule huit mois après Avengers : Endgame, nous y sommes, huit mois après les événements narrés dans Avengers : Endgame, mais avant des séries comme Loki ou Eternals (cinq ans après Endgame).

Basé sur ces deux films Avengers (Infinity War et Endgame), c’est ainsi que la chronologie reste dans l’ordre des événements dans l’univers cinématographique Marvel; regarder des séries et des films :

Spider-Man : No Way Home, place exacte dans la chronologie UCM