GTA 3 allait être une exclusivité Xbox, mais Microsoft l’a abandonné

GTA III ou Grand Theft Auto 3 ont frappé à la porte de Microsoft pour apparaître sur la Xbox originale, bien que la société de Redmond ait rejeté l’idée en ne faisant pas confiance au saut de la saga Rockstar de la 2D à la 3D. C’est ce qu’avoue Microsoft dans un nouvel épisode de son documentaire Power On, une série d’émissions que l’entreprise publie ces jours-ci et dans laquelle les décisions clés de Microsoft dans le domaine des jeux vidéo sont revues, pour le meilleur et pour le pire. À tel point qu’ils ont récemment parlé ouvertement de l’erreur qu’ils ont commise en fermant Lionhead Studios ; Mais revenons à ce nouvel épisode dédié à la franchise Rockstar Games.

GTA 3 a fini par vendre des millions sur PS2

Et est-ce avant le lancement de GTA 3, Rockstar s’est intéressé à Microsoft et sa nouvelle Xbox pour lancer son nouveau jeu vidéo révolutionnaire, désormais en 3D. « Ils pensaient que c’était compliqué à réaliser. Ils ne comprenaient pas l’interface, ils pensaient qu’elle était basée sur un jeu qui n’avait pas eu autant de succès. À ma grande surprise, il a été rejeté », admet Kevin Bachus, chef des relations Xbox à l’époque.

Et est-ce que l’équipe en charge de la gestion des nouvelles versions chez Microsoft n’a pas donné le feu vert à GTA 3 : « Nous ne pensons pas que le jeu puisse achever la transition de la 2D. Après le refus de Microsoft, GTA 3 est devenu une exclusivité temporaire sur les consoles PS2 de Sony, atteignant des chiffres de ventes d’un million de dollars fin 2001.

« Il a fini par vendre 14,5 millions d’unités. C’était le jeu le plus vendu de 2002 s’il n’avait pas été dépassé par sa suite », explique Kevin Bachus. Rappelons que GTA 3 arriverait l’année suivante sur PC, faisant enfin le grand saut en 2003 sur Xbox (janvier 2004 en Europe), le tout après avoir raflé les ventes dans les deux systèmes sur lesquels il est apparu en premier, notamment dans la console Sony.

Le reste appartient à l’histoire ; GTA Vice City était déjà dans les magasins à cette époque, presque un an plus tard, atteignant le point culminant de la saga avec GTA San Andreas, récoltant des ventes colossales dans toutes ses versions.

