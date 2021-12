Halo Infinite ajoutera de nouvelles récompenses dans l’événement Fracture: Tenrai

Halo Infinite recevra des modifications spécifiques aux récompenses de l’événement Fracture: Tenrai. Le premier cadre spécial du jeu a fait ses débuts en novembre dernier et devrait se répéter pendant au moins deux semaines de plus. Cependant, la prochaine célébration aura quelques différences.

Nouveaux produits skins dans le Fracture Pass : Tenrai dans Halo Infinite

343 Industries révèle que le pass d’événement échangera des boosters d’expérience et des remplacements de défis à partir du niveau 10. Ces lacunes seront comblées par l’armure et la pose complètes de Kabuto. Le changement est signalé par une erreur de communication interne, car ils ont utilisé l’ensemble premium dans les images promotionnelles de l’événement gratuit. Ils soulignent qu’à l’avenir, ils « s’assureront » de clarifier dès le début quels seront les produits skins payants par rapport aux produits gratuits.

Tous les boosts d’XP et les échanges de défis après le niveau 10 du pass ont été supprimés et remplacés par d’autres éléments, y compris l’ensemble / pose d’armure Kabuto complet. – Noah Benesch (@Philosohraptors) 15 décembre 2021

De plus, les défis spécifiques à l’événement ne remplaceront pas ceux du jeu de base. Au prochain tour, vous verrez que les deux coexisteront dans des listes distinctes. On verra le retour de Fracture : Tenrai entre le 4 et le 10 janvier 2022. Un mois plus tard, du 1er au 7 février, il fera de même dans sa troisième et dernière semaine (à ce jour). N’oubliez pas que tous les niveaux du pass d’événement sont gratuits et indépendants de la progression de votre passe de combat. Vous pouvez voir la liste des produits skins pendant la première semaine sur ce lien.

Le prochain événement qu’il attend avec impatience dans Halo Infinite sera Winter Contingency, dont nous avons déjà vu un court teaser. Bien qu’il n’ait pas encore de date, ceux dédiés au data mining précisent qu’on peut l’attendre entre le 21 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Les motifs de Noël atteindront les armures spartiates. Cyber ​​Showdown et Tactical Ops sont toujours en suspens.

Références : ResetEra (via 343 Industries)