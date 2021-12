Fortnite recevra les skins Spider-Man : No Way Home ; Tom Holland et Zendaya arrivent

Pour célébrer la première de Spider-Man : No Way Home, deux skins de Spider-Man du MCU et Michelle Jones du même univers arriveront à Fortnite Battle Royale : Tom Holland et Zendaya, respectivement. On vous dit tout ce qu’on sait sur ces nouveaux skins de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3, qui font partie du Winter Festival 2021 juste en dessous :

Fortnite : Tom Holland et Zendaya arrivent en tant que nouveaux skins Spider-Man : No Way Home

Le jeudi 16 décembre 2021 à 15h00 CET, Epic Games a publié une actualité sur le blog officiel de Fortnite résumant toutes les actualités de l’événement Winter Festival 2021. Parmi ces actualités, l’arrivée de deux nouveaux skins Spider-Man : No Way Home : ni plus ni moins que Spider-Man de Tom Holland et MJ de Zendaya.

Art officiel des nouveaux skins de Spider-Man : No Way Home in Fortnite

On peut voir ces skins également dans le trailer de l’événement Winter Festival 2021, face au Général Winter, un nouveau personnage qui est arrivé sur l’île pour donner du fil à retordre aux joueurs.

La liste des éléments de Spider-Man : No Way Home dans Fortnite est la suivante :

Tous les objets de Spider-Man : No Way Home in Fortnite

Skin Spider-Man (No Way Home)

Skin MJ (No Way Home)

Accessoire de randonnée icône Spider-Man

Sac Brooklyn accessoire sac à dos

Outil de collecte de chauves-souris arachnides

Incroyable geste de démasquage

Images de la boutique de tous les objets de Spider-Man : No Way Home à Fortnite

Les skins Spider-Man (Tom Holland) et MJ (Zendaya) arriveront dans la boutique d’objets Fortnite Battle Royale le 17/12/2021 à 01h00 CET, à un prix à déterminer, bien que nous supposions qu’ils seront achetés avec V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite. Le taux de change actuel est de 1 000 V-Bucks = 7,99 €.

Le skin de Spider-Man de Tom Holland a plusieurs styles différents et un costume alternatif noir et or. De plus, il apportera avec lui un nouveau geste intégré qui nous permettra de retirer (ou de mettre) le masque pour que le visage de le skin soit visible. Dès que ces objets seront disponibles dans la boutique, nous vous ferons un rapport pour vous montrer le jeu, dans toute sa splendeur.

