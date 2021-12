Animal Crossing: New Horizons corrige le bug de nu

Îles, chaleur et vie isolée. Ce sont quelques-uns des principes fondamentaux d’Animal Crossing: New Horizons, le jeu vidéo à succès développé par Nintendo exclusivement pour Nintendo Switch. Si à un moment donné vous avez vu les créatures qui peuplent leur monde sans vêtements, sachez qu’il s’agissait d’un bug, et que les habitants de Kyoto l’ont résolu avec leur plus récent patch, 2.0.4. De plus, ils ont également effectué quelques ajustements supplémentaires, à la fois dans le jeu de base et dans l’extension.

La punaise nue faisait une apparition au hasard depuis la mise en vente de Happy Home Paradise. Cependant, il se déroulait généralement dans la zone cafétéria du DLC, comme indiqué dans VGC. Comment pourrait-il en être autrement, les réseaux sociaux étaient remplis d’images hilarantes dans lesquelles les protagonistes portaient leur corps nu.

D’un autre côté, Nintendo a résolu le problème du kit d’échelle, qui pouvait disparaître lors de la sauvegarde du jeu en ayant cet objet positionné dans des positions et des endroits spécifiques. Les Japonais ont également résolu un problème lié aux chambres : après avoir visité l’installation d’un autre joueur, les membres de l’installation étaient répertoriés comme résidents de l’île.

Il n’y aura plus d’extensions

Animal Crossing New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. La société japonaise a confirmé que Happy Home Paradise sera la seule extension payante du jeu, donc rien ne devrait être publié au-delà des mises à jour gratuites qui seront publiées tout au long de 2022.

La version 2.0 a marqué la fin du contenu post-lancement en ce qui concerne les extensions, mais il y aura de nouveaux éléments et événements à l’avenir. « Il était donc logique de l’inclure en tant que premier et unique DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons. » C’est une mise à jour majeure d’Animal Crossing: New Horizons, et il offre une expérience de jeu distinctive et différente. Il était donc logique de l’inclure en tant que premier et unique DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons. »

Origine | VGC