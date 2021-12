Halo Infinite résout les problèmes avec Quick Resume et les réalisations ; Tous les détails

Halo Infinite persiste à améliorer sa stabilité. Parmi les derniers changements figure un correctif pour les fonctionnalités qui sont corrompues lors de l’utilisation de Quick Resume sur Xbox Series X | S. La mise à jour est maintenant disponible en téléchargement.

Succès et résumé rapide corrigés dans Halo Infinite

Les utilisateurs concernés ont signalé que mettre le jeu en veille le déconnectait des services en ligne, ce qui pouvait entrer en conflit avec certains objets de collection. Ils pointaient spécifiquement vers les armoires d’armure éparpillées autour du ring. Cette récompense multijoueur n’est jamais arrivée si vous l’avez utilisée via Quick Resume. Ce problème s’est étendu à ceux qui ont joué à la campagne sans connexion Internet.

Si vous faites partie de ces joueurs, vous verrez maintenant que les récompenses ont été ajoutées à votre inventaire multijoueur. En revanche, le bilan des réalisations a été corrigé. Jusqu’à présent, vous pouviez avoir un succès sans le déverrouiller après avoir rempli les conditions pour l’obtenir. De 343 Industries, ils indiquent que vous le recevrez après avoir lancé la campagne avec le correctif déjà installé.

Ces changements interviennent quelques jours seulement après le renouvellement attendu des playlists. Les joueurs peuvent désormais accéder à Team Assassin, All Against All, Party et Tactical Assassin. Ne laissez pas ce dernier vous embrouiller : nous parlons d’une vie entière de Team SWAT, seulement maintenant le nom du groupe de police n’apparaît pas. En revanche, certains défis excessivement difficiles ont été éliminés ou réduits. L’activité hebdomadaire, par exemple, est « moins intensive » après le changement.

Aux Game Awards, nous avons assisté à la première bande-annonce officielle de la série d’action en direct Halo. Vous pouvez le voir en entier via ce lien.

Source : VGC