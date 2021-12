Fortnite x The Matrix : Collaboration confirmée ; Tout ce que nous savons

La collaboration entre Fortnite Battle Royale et The Matrix, précédemment divulguée, a déjà été confirmée. Bien que nous n’ayons toujours pas en vue les skins Neo et Trinity, nous savons qu’un deltaplane de l’une des Sentinelles de cette saga cinématographique arrivera comme l’un des cadeaux de l’événement Winter Festival 2021. Ce que nous savons de ce nouveau collaboration de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3 :

Fortnite x The Matrix : nouveau deltaplane pour un Sentinel ; Tout ce que nous savons

Vers 12h00 CET le jeudi 16 décembre 2021, le système de fichiers de Fortnite Battle Royale a été déchiffré le fichier pakchunk1015-WindowsClient.utoc, qui contient les récompenses de l’événement Winter Festival 2021. L’un d’eux est le deltaplane Sentinel , représentant l’un des robots qui poursuivent inlassablement les humains dans Matrix :

Nous savons, grâce également à d’autres dataminers, que cet objet peut être obtenu gratuitement lors de l’événement Winter Festival en ouvrant un cadeau dont l’emballage est le code source de The Matrix :

Pour l’instant on ne sait rien des skins de Neo et Trinity, mais tout indique qu’ils devraient arriver le plus tôt possible. Parmi les fichiers du patch 19.01, sorti mardi 14 décembre dernier, un arrière-plan a été ajouté pour le magasin d’articles The Matrix :

Nous vous rappelons également que dans la démo spectaculaire de The Matrix Awakens : an Unreal Engine 5 Experience, il y a des flammes de Fortnite cachées dans certains quartiers de la ville, et nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une coïncidence ou d’un simple Easter-egg :

L’événement Fortnite Battle Royale Winter Festival 2021 commence le 16/12/2021, à une heure à déterminer au moment où nous écrivons cette nouvelle. Dès que cet événement sera actif dans le jeu, nous publierons un guide avec toutes ses nouvelles missions et défis.

