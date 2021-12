Avatar 2 est vu dans une nouvelle image : James Cameron craint l’échec des suites

Avatar 2, le prochain film du célèbre réalisateur James Cameron, à l’origine de blockbusters tels que Terminator, Aliens, Titanic ou Avatar, a été vu à travers une nouvelle image publiée en exclusivité par le média Entertainment Weekly, un magazine pour lequel il a lui-même donné Cameron. une interview évoquant son prochain film et l’avenir du cinéma post-COVID, dont il a de sérieux doutes sur sa viabilité, notamment avec la forte entrée du streaming dans les foyers.

Voici à quoi ressemble Pandora dans une nouvelle image d’Avatar 2

Et c’est qu’après le succès colossal de la livraison originale d’Avatar (rappelez-vous qu’avec la première d’Avengers Endgame, il a perdu la position de film la plus rentable de l’histoire, bien que des mois plus tard, il ait retrouvé la position grâce à sa réédition en salles), James Cameron met des années à préparer plusieurs séquelles, jusqu’à un total de 4 prévues pour les prochaines années, malgré les doutes que le cinéaste a sur le plan commercial dans la prochaine ère post-COVID.

Cela a été déclaré dans une récente interview avec le média Entertainment Weekly, où il a commenté que « le gros problème est : allons-nous gagner de l’argent ? Les grands films chers doivent rapporter beaucoup d’argent. Nous sommes dans un nouveau monde post-COVID et post-streaming. Nous ne reverrons peut-être plus jamais ces données au box-office. Qui sait? C’est un geste très risqué », dit le réalisateur.

D’autre part, et profitant de l’occasion, James Cameron a partagé une nouvelle image d’Avatar 2 dans laquelle on voit comment se passe la vie à Pandora, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’un cadre du film ou d’un concept art. . En ce moment, on peut profiter de la bande-annonce d’Avatar : Frontiers of Pandora, le prochain jeu vidéo d’Ubisoft sur la franchise, et que vous pouvez voir en tête de cette news.

